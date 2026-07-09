القبض على أدمن صفحة لبيع سماعات الغش فى الامتحانات

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الترويج لبيع سماعات الأذن لإستخدامها فى أعمال الغش بالإمتحانات.



بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة تلك الصفحة (طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) ، وبمواجهته إعترف بإدراته الصفحة المشار إليها للترويج لبيع السماعات الخاصة بأعمال الغش .. وأقر بتحصله عليها من (ثلاثة وسطاء – ميقمون بنطاق محافظة سوهاج) تم ضبطهم ، وتم بإرشادهم ضبط (25 سماعة - 18 كارت بالسماعة – 18 كارت غير كامل) ، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





