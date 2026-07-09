نبيه بري أمام السفراء الأوروبيين: إنجاز قوانين إعادة هيكلة المصارف وضمان الودائع ركيزة للإعمار

استقبل رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري، سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في لبنان، إلى جانب سفيري بريطانيا وأستراليا وسفير سويسرا، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، مع التركيز على الإصلاحات المالية والاقتصادية وملف إعادة الإعمار.

وأكد بري أمام السفراء أن المجلس النيابي يتجه إلى إنجاز التشريعات والقوانين المتعلقة بإعادة هيكلة المصارف، بعد إعادة القانون من الحكومة بصيغته الجديدة المتوافقة مع ملاحظات صندوق النقد الدولي، مشددًا على أن المجلس النيابي يقف بإجماع أعضائه خلف تأمين الودائع كاملة عبر قانون الفجوة المالية، معتبرًا أن ذلك يشكل أحد العوامل الأساسية لتسهيل عملية إعادة الإعمار.

كما استقبل بري السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى، وبحث معه الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية، مجددًا التأكيد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، والالتزام الإسرائيلي به، واستكمال الانسحاب من الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية.