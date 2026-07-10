39 طنًا كانت في طريقها للأسواق.. حملة تموينية بسوهاج تُسقط مخزنًا للسلع الفاسدة قبل وصولها للمواطنين

نجحت الأجهزة الرقابية بمحافظة سوهاج، في إحباط محاولة تداول كميات ضخمة من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، عقب ضبط 39 طنًا من الأرز والسكر الفاسد داخل أحد المخازن المخالفة.

قبل طرحها في الأسواق، ليتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعدامها بشكل آمن.

ماذا حدث؟

وجاءت الواقعة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخازن ومنافذ بيع السلع الغذائية، والتصدي بكل حسم لأي محاولات لتداول منتجات غير مطابقة للمواصفات أو تمثل خطرًا على صحة المواطنين.

وكشفت أعمال التفتيش والفحص التي أجرتها الجهات المختصة عن وجود كميات كبيرة من المواد الغذائية داخل مخزن مخالف، حيث تبين أن الأرز المضبوط غير صالح للاستهلاك الآدمي بسبب إصابته بالحشرات والسوس، بينما تبين انتهاء صلاحية كميات من السكر المعبأ، ما استوجب اتخاذ قرار بإعدامها لمنع إعادة تداولها بأي شكل من الأشكال.

وأوضح الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن الكميات التي جرى ضبطها وإعدامها بلغت 39 طنًا، تضمنت 30 طنًا من الأرز المعبأ و9 أطنان من السكر منتهي الصلاحية، مؤكدًا أن الحملات الرقابية مستمرة على مدار الساعة لضبط أي مخالفات تمس سلامة الغذاء.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن عملية الإعدام تمت بمنطقة الجبل الغربي بسوهاج، تحت إشرافه وبمشاركة مفتشي إدارة التجارة الداخلية ومباحث التموين وممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفق الإجراءات القانونية والبيئية المعتمدة لضمان التخلص النهائي من المضبوطات.

وتواصل مديرية التموين بسوهاج تكثيف حملاتها على الأسواق والمخازن، بهدف إحكام الرقابة على تداول السلع الغذائية، وضبط المخالفين، ومنع وصول أي منتجات فاسدة إلى المواطنين، في إطار خطة تستهدف الحفاظ على الصحة العامة وحماية المستهلك.