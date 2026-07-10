كوريا الشمالية تتخذ إجراءات عاجلة لتعزيز قوتها النووية

كشفت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الجمعة، ⁠عن قيام كوريا الشمالية بإتخاذ إجراءات لتعزيز قواتها النووية "من حيث ⁠الحجم والنوع" مع دعوة زعيم البلاد كيم ⁠جونج أون إلى تحديث قدرات الجيش.

وأشارت الوكالة إن هذه الإجراءات وتصريحات كيم جاءت خلال اجتماع موسع للجنة العسكرية ⁠المركزية لحزب العمال الحاكم.

ووفقاً للتقرير، فقد بيّن كيم إنه لا يمكن تحقيق أمن كوريا ⁠الشمالية و"السلام الحقيقي" إلا من خلال ⁠بناء جيش قوي قادر على السيطرة على جميع التهديدات.

ونوهت الوكالة إلى أن الاجتماع وضع خططاً لتجديد البنية التحتية التقنية لأنظمة القتال وتوسيع القوى النووية وتعزيزها وتوحيد المعايير في القواعد العسكرية وتحديثها.