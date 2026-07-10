وزير الطيران يعقد سلسلة اجتماعات لمتابعة اللمسات النهائية لبرنامج طرح مطار الغردقة

عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، سلسلة من الاجتماعات لمتابعة اللمسات النهائية لبرنامج طرح إدارة وتشغيل مطار الغردقة الدولي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، لتقديم الدعم الاستشاري لبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبحضور المهندس عمرو نجاتي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، والمهندس أيمن فوزي عرب، رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، إلى جانب ممثلي المؤسسة وعدد من المختصين من الجانبين.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الطيران المدني، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات، بما يتوافق مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويسهم في الارتقاء بمنظومة المطارات وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتناولت الاجتماعات استعراض الموقف التنفيذي للبرنامج، والإجراءات النهائية لعملية الطرح، بما يضمن تنفيذها وفق أعلى معايير الشفافية والتنافسية، ويرفع الكفاءة التشغيلية، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يتوافق مع أحدث الممارسات العالمية في مجال إدارة وتشغيل المطارات.

وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الوزارة تمضي في تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير منظومة المطارات المصرية، ترتكز على تطبيق نماذج تشغيل حديثة، والإستفادة من الخبرات الدولية، ونقلها إلى الكوادر الوطنية، بما يعزز الكفاءة التشغيلية، ويرتقي بجودة الخدمات، ويزيد الطاقة الاستيعابية للمطارات، لمواكبة النمو المتسارع في حركة النقل الجوي والسياحة.

وأضاف الحفني أن البرنامج يُجسد توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية، من خلال نماذج تشغيل احترافية تسهم في تعظيم كفاءة إدارة الأصول، وتعزيز العائد الاقتصادي، ودعم استدامة تطوير قطاع الطيران المدني، مؤكدًا في الوقت ذاته الالتزام الكامل بالحفاظ على ملكية الدولة للمطارات وسيادتها على جميع أصولها باعتبارها أحد الثوابت الوطنية.

وأوضح الحفني أن البرنامج يسير وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيدًا للانتقال إلى مراحله التنفيذية المقبلة، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد استكمال عدد من الإجراءات التنفيذية، بما يعزز تنافسية المطارات المصرية، ويدعم مكانتها كمحاور إقليمية للنقل الجوي، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 ودعم النمو المستدام لقطاعي الطيران والسياحة.