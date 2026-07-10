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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عدوان إسرائيلي جديد على الأراضي السورية .. توغل الاحتلال في ريف درعا

جيش الإحتلال - أرشيفي
جيش الإحتلال - أرشيفي
محمود نوفل
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أفادت مصادر محلية سورية بتوغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي على الطريق الواصل بين قريتي صيصون وجملة منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وفي وقت لاحق استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية عابدين ومحيطها بريف درعا الغربي في سوريا، بقذائف المدفعية ورشاشات الطيران المروحي، وسط حالة نزوح محدودة للسكان إلى البلدات والقرى المحيطة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن القصف الإسرائيلي سبب أضراراً مادية بالمكان والأراضي الزراعية، دون ورود معلومات عن تسجيل إصابات بشرية، مع استمرار تحليق للطيران الحربي والمروحي الإسرائيلي فوق ريفي درعا والقنيطرة.

وأوضحت "سانا" أن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت في قرية عابدين، انطلاقاً من ثكنة الجزيرة، ما دفع الأهالي إلى إغلاق الطرق المؤدية إليها بالحجارة، لمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي من التوغل مرة أخرى داخلها، بالتوازي مع إطلاق قوات الاحتلال النار باتجاه الأهالي وقنابل مضيئة في أجواء حوض اليرموك قبل انسحابها.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد انسحبت من تلة المغر غربي قرية عابدين، بعد أن نصبت خياماً فيها.

ويأتي هذا التصعيد؛ في إطار الاعتداءات والانتهاكات المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري، والتي شملت خلال الأيام الماضية توغلات متكررة في عدد من قرى ريفي درعا والقنيطرة، وإقامة حواجز عسكرية وتفتيش المدنيين وإطلاق النار والقذائف، في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 والقانون الدولي.

سوريا الاحتلال الإسرائيلي دورية لجيش الاحتلال ريف درعا

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