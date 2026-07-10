قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: الربط مع برامج الحماية الاجتماعية لتسهيل تسجيل المستحقين في التأمين الصحي الشامل
تركيا تقرر بيع منظومات صواريخ الدفاع الجوي "إس-400" وروسيا ترفض التعليق
الكرملين: كييف لا تبدي استعدادا للتسوية السلمية.. وروسيا تواصل توسيع المنطقة الأمنية
الأزهر العالمي للفتوى: المراهنات على نتائج المباريات عين القمار المحرم
عيار 21 بـ 5850 جنيها.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن أسعار الذهب
الحذاء الذهبي يشتعل.. تعرف على ترتيب هدافي كأس العالم 2026
في إحتفالات منتخب مصر.. مصطفي زيكو يرفع علم فلسطين
حسام حسن من العلمين: فرحة المصريين أكبر مكسب.. ويستحقون أكثر مما تحقق
وفاة والد إيمان سلامة
قوس من المياه يستقبل طائرة المنتخب لدى وصولها مطار العلمين تقديرًا لمشاركته المشرفة
وكالة الطاقة الدولية: التصعيد بين أمريكا وإيران يهدد فائض سوق النفط المتوقع لعام 2027
اليابان تستمر في دعم فنزويلا بعد الزلزال بإرسال مساعدات إنسانية وفرق طبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عالم آثار أردني: التاريخ السياسي للعالم القديم مدين لمصر بأول نموذج للدولة المركزية

تطور حضاري
تطور حضاري
أ ش أ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد عالم الآثار الأردني ورئيس جامعة اليرموك الأسبق الدكتور زيدان كفافي أن مصر تمتلك مكانة استثنائية في التاريخ الإنساني، مشيرا إلى أن التاريخ السياسي للعالم القديم مدين للحضارة المصرية بتقديم أول نموذج حقيقي للدولة المركزية ذات المؤسسات والتنظيم الإداري، في وقت كانت فيه العديد من المجتمعات القديمة تعيش ضمن نظام دويلات المدن المتنافسة.

وقال الكفافي، في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمّان، إن نشأة الدولة المصرية الموحدة جاءت نتيجة تطور حضاري طويل، إلا أنها شهدت قفزة سريعة ونضجًا استثنائيًا مع نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، موضحًا أن التجربة المصرية اختلفت عن تجارب حضارات أخرى، مثل بلاد الرافدين، التي مرت بمراحل تطورية أكثر تعقيدًا قبل الوصول إلى الدولة.

وأوضح أن النظريات التقليدية التي ربطت نشأة الدولة المصرية بعوامل مثل الضغط السكاني أو السيطرة على شبكات الري لا تفسر وحدها قيام الدولة، مشيرًا إلى أن الأدلة الأثرية الحديثة كشفت عن الدور المحوري الذي لعبته التجارة الخارجية، وتأمين طرق التجارة، والسيطرة على مصادر المواد الخام، إلى جانب التطور الفكري والسياسي، في توحيد شطري البلاد.

وأضاف أن الحفريات الأثرية في مواقع تل الفراعين (بوتو) ومنشية أبو عمر، فضلًا عن المكتشفات في مقابر أبيدوس، أكدت أهمية العلاقات التجارية في تشكيل الدولة المصرية، حيث دفعت الحاجة إلى الحصول على المواد الخام والسلع المميزة إلى توسع شبكات التجارة وتعزيز نفوذ حكام مصر العليا.

وأشار الكفافي إلى أن نظام الملكية الفرعونية كان أحد الركائز الأساسية في بناء الدولة، حيث أصبح الملك يمثل مركز السلطة السياسية والدينية، ما ساعد على توحيد المؤسسات وترسيخ الحكم المركزي.

ولفت إلى أن" لوحة نعرمر" تعد من أبرز الشواهد الأثرية التي توثق مرحلة توحيد مصر، حيث اعتبرها عدد من الباحثين سجلًا تاريخيًا لانتصار الملك على قوى مصر السفلى وتأسيس الدولة الموحدة، موضحًا أن بعض العلماء يرون أن عملية التوحيد بدأت قبل عهد نعرمر، بينما يُعد نعرمر أو مينا وفق الرأي الأكثر شيوعًا أول فرعون حكم البلاد بعد توحيدها.

وأكد أن النفوذ المصري لم يتوقف عند حدود البلاد، بل امتد إلى المناطق المجاورة بهدف حماية المصالح الاقتصادية وتأمين مصادر المواد الخام والطرق التجارية، حيث وصلت الحملات المصرية إلى جنوب فلسطين والنوبة، وأقيمت نقاط نفوذ خارجية خلال المراحل المبكرة من نشأة الدولة.

وأوضح أن ملوك الأسرة الأولى نجحوا في تثبيت أركان الدولة من خلال نقل العاصمة إلى ممفيس الواقعة بين مصر العليا والسفلى، وتوحيد القوات العسكرية، وتعزيز الروابط السياسية بين أقاليم البلاد، لتبدأ مصر مرحلة حضارية جديدة اتسمت بظهور الكتابة الهيروغليفية، وتطور الجهاز الإداري، وإنشاء العمائر الضخمة.

وأكد الكفافي أن قيام الدولة المصرية لم يكن حدثًا مفاجئًا، وإنما جاء نتيجة تطور تدريجي لمراكز القوة في مصر العليا، قبل أن تنتهي هذه العملية بقيام واحدة من أقدم الدول المركزية المستقرة في التاريخ، والتي أصبحت نموذجًا بارزًا في تطور النظم السياسية والحضارية للبشرية.

مصر مكانة استثنائية التاريخ الإنساني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني أبو ريدة

رخصة الزمالك وتهديد بالانسحاب.. كواليس بيان أبوريدة واقتراب مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

منتخب مصر

موعد وصول بعثة منتخب مصر بعد انتهاء المشاركة في كأس العالم

سعر الدولار

أعلى سعر دولار بعد قرار الفائدة الآن

مجدي الجلاد ولميس الحديدي

«مراتي سابت البيت».. مجدي الجلاد يمازح لميس الحديدي بعد ترند الخطوبة

الذهب

اللي معاه فلوس يشتري ذهب.. الشعبة تعلن مفاجأة قبل نهاية العام

الذهب

الجرام بـ 5006 جنيهات.. سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر

ياسين بونو

ياسين بونو: الأرجنتين تلعب بالقلب وميسي يقدم نسخة استثنائية

المنتخب الوطني

وجبات خاصة وملابس مريحة.. كواليس رحلة المنتخب على طائرة مصر للطيران

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلماني: التوسع في الأسواق الأفريقية فرصة واعدة أمام الشركات المصرية لزيادة صادراتها وفتح أسواق جديدة

موازنة

54 مليارًا لـ«تكافل وكرامة» و160 مليارًا للسلع التموينية.. قفزة في مخصصات الحماية الاجتماعية بخطة التنمية

بعثة منتخب مصر

برلماني: احتفالات العلمين رسالة وفاء للفراعنة على المشاركة التاريخية بالمونديال

بالصور

تتحدى بورش.. سيارة خارقة جديدة بقوة 1000 حصان تثير ضجة

Ruf CTR3
Ruf CTR3
Ruf CTR3

نصف مليون سيارة كيا مهددة بالحريق.. ونصائح بركنها خارج المنازل

كيا
كيا
كيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد