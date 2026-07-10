الداخلية السورية تضبط مخبأ متفجرات لخلية تفجيرات دمشق وتفكك عبوات ناسفة

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، ضبط مخبأ سري للمتفجرات تابع للخلية الإرهابية المسئولة عن تفجيرات دمشق التي وقعت في السابع من يوليو الجاري، وذلك خلال التحقيقات مع أفراد الخلية، في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية عملياتها للكشف عن أي مواقع أخرى مرتبطة بها.

وأوضحت الوزارة - في بيان أصدرته اليوم الجمعة - أن قوى الأمن الداخلي نفذت عملية مداهمة دقيقة للموقع الذي تم تحديده بناء على اعترافات أفراد الخلية، وتمكنت من ضبط عدد من العبوات الناسفة، فيما تولت الفرق الهندسية المختصة تفكيكها وإبطال مفعولها بشكل آمن، وفقا للإجراءات الفنية المعتمدة.

وأكدت وزارة الداخلية أن التحقيقات لاتزال مستمرة بهدف الوصول إلى أي مخابئ أو مواقع أخرى مرتبطة بالخلية، وتحديد كامل تفاصيل نشاطها.

وكانت الوزارة قد أعلنت - أمس - نجاح قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، في الإطاحة بجميع أفراد الخلية المسئولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة، عقب متابعة استخباراتية دقيقة، أسفرت عن تنفيذ سلسلة مداهمات متزامنة في مواقع عدة بدمشق وريفها، شملت مناطق القطيفة والسيدة زينب وضاحية قدسيا وعش الورور.

وكان تفجيران وقعا، الثلاثاء الماضي، بالقرب من وزارة السياحة في دمشق، وأسفرا عن مقتل شخص وإصابة 36 آخرين.