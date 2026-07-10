ضبط مخالفات غذائية وتجارية خلال حملة بالخارجة في الوادي الجديد

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ممثلة في إدارة الرقابة والمتابعة، حملة تفتيشية موسعة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، استهدفت عددًا من المنشآت التجارية والأسواق بنطاق المركز، تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وتعليمات اللواء المهندس ياسر كمال الدين محمد، رئيس مركز ومدينة الخارجة، بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق والتأكد من سلامة وجودة السلع المعروضة



جاءت الحملة تحت إشراف زينب سيد، مدير إدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية، في إطار جهود الدولة لحماية المستهلك والتصدي للممارسات المخالفة التي قد تؤثر على الصحة العامة أو تضر بحقوق المواطنين.

أسفرت أعمال الحملة عن تحرير عدد من المحاضر والمخالفات المتنوعة، حيث تم إعدام نحو 30 كيلوجرامًا من أسماك البلطي غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات، كما تم تحرير 15 محضرًا لعدم حمل العاملين شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، إلى جانب تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع بالمحال التجارية بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة.

ورصدت الحملة عددًا من المنشآت التي تدار دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، حيث تم التنبيه على 4 حالات بسرعة التوجه إلى الوحدة المحلية واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتقنين أوضاعها واستخراج التراخيص اللازمة وفقًا للقانون.



وأكدت زينب سيد أن الحملات الرقابية مستمرة بصورة دورية ومكثفة بمختلف أنحاء مركز الخارجة، لضمان توافر السلع الغذائية الآمنة وضبط الأسواق والتصدي لأي مخالفات تمس صحة المواطنين أو حقوقهم الاستهلاكية، مشددة على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي تجاوزات يتم رصدها.

وأضافت أن التنسيق والتعاون بين الوحدة المحلية ومديرية التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء يهدف إلى تعزيز الرقابة الميدانية وتحقيق الانضباط داخل الأسواق، بما يسهم في توفير بيئة تجارية آمنة وحماية المواطنين، تنفيذًا لخطة المحافظة الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق الاستقرار بالأسواق.