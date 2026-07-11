خلال الصيف و الحر.... طريقة عمل حلا الجيلي بالبسكوت

حلا الجيلي بالبسكوت من الحلويات اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل بالأخص خلال فصل الصيف والحر.

قدمت الشيف توتا مراد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل حلا الجيلي بالبسكوت، فيما يلي….

مقادير حلا الجيلي بالبسكوت



● عنب أحمر

● 2 كيس جيلي فراولة

● بسكوت سادة

● 1 كوب كريم شانتيه مخفوق

طريقة تحضير حلا الجيلي بالبسكوت



يذوب الجيلي في الماء الساخن ويترك ليبرد تماما

يرص العنب في قالب إنجلش كيك

توضع طبقة من البسكوت على العنب

يسقى البسكوت بالجيلي

يخلط الكريم شانتيه مع الجيلي المتبقي ونقلب حتى يتغير لونه

توضع طبقة الكريمة في القالب

توضع في الثلاجة حتى تتماسك تماما