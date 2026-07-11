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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الدستورية العليا: ثورة 30 يونيو وثقت دولة القانون والمواطنة والكرامة الإنسانية

المستشار بولس فهمي
المستشار بولس فهمي
أ ش أ
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شارك المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في الاحتفال الذي أقامته سفارة جمهورية مصر العربية في العاصمة الألمانية برلين بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، بدعوة من السفير الدكتور محمد البدري، سفير جمهورية مصر العربية لدى ألمانيا، وبحضور وزير الدولة بالخارجية الألمانية، وذلك على هامش زيارة علمية يجريها مع المحكمة الدستورية الاتحادية والمجلس النيابي الاتحادي (البوندستاغ).

وخلال كلمته، أعرب المستشار بولس فهمي عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بالعيد الوطني لجمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن ثورة 23 يوليو 1952 كانت نقطة الانطلاق نحو قيام الجمهورية الأولى، فيما تمثل ثورة 30 يونيو 2013 ميلاد الجمهورية الرابعة التي يحيا المصريون في ظلها بدولة حديثة تقوم على سيادة القانون.

وأشار رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى أن ثورة يوليو سعت إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين المصريين، فيما جاءت ثورة 30 يونيو لتؤسس لدولة القانون، مستلهمة مبدأي المواطنة والكرامة الإنسانية، اللذين رسخا قيم المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا سفارة جمهورية مصر العربية

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