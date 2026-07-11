اقتراح برغبة لإنشاء محاور ربط مباشرة بين شبين القناطر والطريق الحر والدائري الأوسطي

تقدم النائب الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان وسكرتير عام حزب الوفد، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ووزيرة التنمية المحلية، ومحافظ القليوبية، يطالب فيه بإدراج مشروع إنشاء محاور ربط ومداخل ومخارج مباشرة تربط مركز شبين القناطر بالطريق الحر والطريق الدائري الأوسطي ضمن الخطة الاستثمارية للدولة، بما يحقق الاستفادة الكاملة من شبكة الطرق القومية ويدعم جهود التنمية الإقليمية بمحافظة القليوبية.

وأوضح "الهضيبي" ، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، أن الدولة حققت طفرة كبيرة في تطوير البنية التحتية من خلال المشروع القومي للطرق، الذي أسهم في إنشاء شبكة حديثة من الطرق والمحاور والكباري، عززت حركة التجارة والاستثمار، وربطت المحافظات بمناطق التنمية الجديدة، وساهمت في تقليل زمن الانتقال وتكاليف النقل.

وأشار إلى أن مركز شبين القناطر، رغم كونه من أكبر مراكز محافظة القليوبية من حيث الكثافة السكانية ويضم عددًا كبيرًا من القرى والوحدات المحلية، لا يزال يفتقر إلى وجود مداخل ومخارج ومحاور ربط مباشرة مع الطريق الحر والطريق الدائري الأوسطي، على الرغم من قربهما الجغرافي من المركز، وهو ما يحرم المواطنين من الاستفادة الكاملة من هذه المشروعات القومية.

وأكد أن غياب محاور الربط المباشرة يدفع المواطنين إلى استخدام طرق بديلة أطول وأكثر ازدحامًا، بما يؤدي إلى زيادة زمن الرحلات اليومية وارتفاع تكلفة الانتقال ونقل البضائع والمنتجات الزراعية، فضلًا عن تأثيره السلبي على حركة التجارة والاستثمار داخل المركز.

وأضاف "الهضيبي" أن شبين القناطر يمتلك مقومات اقتصادية وزراعية وتجارية تؤهله للقيام بدور أكبر في دعم الاقتصاد المحلي بمحافظة القليوبية، إلا أن عدم وجود اتصال مباشر بالمحاور القومية الحديثة يحد من فرص جذب الاستثمارات وإقامة المشروعات التنموية، ويؤثر على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وشدد على أن إنشاء محاور ربط مباشرة بين المركز والطريق الحر والطريق الدائري الأوسطي سيحدث نقلة نوعية في منظومة النقل، ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والخدمية، ويفتح آفاقًا جديدة للتوسع العمراني والاستثماري، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو تحقيق العدالة المكانية والتوزيع المتوازن لمشروعات التنمية.

وأكد عضو مجلس النواب أن إدراج المشروع ضمن أولويات الخطة الاستثمارية يمثل استكمالًا لنجاحات الدولة في تطوير شبكة الطرق القومية، وتعظيمًا للعائد من الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في هذا القطاع، لافتًا إلى أن تنفيذ المشروع سيسهم في تسهيل حركة المواطنين، وخفض تكلفة النقل، ودعم الأنشطة الزراعية والتجارية والصناعية، وجذب استثمارات جديدة، وتوفير فرص عمل، وتحسين جودة الحياة.

وأوصي النائب ياسر الهضيبي في اقتراحه، بإدراج المشروع ضمن الخطة الاستثمارية للدولة، وتكليف الهيئة العامة للطرق والكباري بإعداد الدراسات الفنية اللازمة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القليوبية، والإسراع في إدراج المشروع ضمن الخطط التنفيذية، إلى جانب تطوير الطرق المؤدية إلى محاور الربط الجديدة، وإعداد تصور تنموي متكامل للمناطق المحيطة بها لإقامة أنشطة خدمية ولوجستية واستثمارية تدعم الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل لأبناء مركز شبين القناطر.