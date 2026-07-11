قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تتلقي آلاف الشكاوي بشأن الأمن والتعليم والكهرباء والإسكان
لم نشهد أي ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
في اليوم العالمي للسكان.. مصر الأولى عربيًا والـ13 عالميًا بـ108.6 مليون نسمة
الحكومة تتلقى 217 ألف شكوى وطلب استغاثة خلال يونيو
محافظ جنوب سيناء يوافق على استخراج كارت الفلاح الذكي لمزارعي واضعي اليد
إحالة 12 من العاملين بوحدتين لطب الأسرة ببورسعيد للمحاكمة للتلاعب بصرف الأدوية
طارق السيد: دينامو زغرب يطلب 4 ملايين دولار للموافقة على رحيل بكرار إلى الأهلي
عقب التألق في كاس العالم.. تعرف على رواتب الجهاز الفني للمنتخب
النيابة العامة تتحفظ على أصول بـ7.89 مليار جنيه و318 مليون دولار في قضايا غسل الأموال
الصادرات الزراعية المصرية تكسر حاجز 5.8 مليون طن.. والموالح تتصدر عالميًا
مصر تكتسح كندا بثلاثية نظيفة لتلتقي ناميبيا في نهائي مونديال كرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص بباريس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة ركيزة أساسية لزيادة الصادرات

النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ
النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

قال النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

وأوضح «الشهابي»، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة؛ يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وكان قد بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع وفد شركة جيانغسو تشانغهونغ الصينية للمعدات الذكية، برئاسة الدكتورة تشيو يون جيه، رئيس مجلس إدارة الشركة، خطة الشركة لإقامة مجمع صناعي متطور في مصر لتقديم حلول متكاملة لصناعة السيارات، وذلك بحضور المهندس محمد سامي مساعد الوزير للشئون الاستراتيجية، والمهندس علاء صلاح الدين رئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة، وعدد من قيادات الوزارة.
 

مجمع صناعي
 

واستعرض اللقاء خطة الشركة لإنشاء مجمع صناعي باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار، يعتمد على أحدث تكنولوجيات التصنيع الذكي، لتقديم حلول متكاملة لصناعة السيارات تشمل تجهيز خطوط الإنتاج، وتوفير الأنظمة البرمجية الصناعية الذكية، إلى جانب تقديم خدمات استشارية لتخطيط وتصميم المصانع.

أولوية استراتيجية
 

وأكد وزير الصناعة أن صناعة السيارات والصناعات المغذية لها تمثل إحدى أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة تستهدف الانتقال من مراحل تجميع السيارات إلى التصنيع الفعلي، وتعميق المكون المحلي، وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.
 

مركز إقليمي
 

وأوضح هاشم أن الوزارة تعمل على جذب كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات، إلى جانب الشركات المتخصصة في تكنولوجيا التصنيع المتقدم، بما يسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع السيارات والتصدير إلى الأسواق الخارجية.
 

نقل التكنولوجيا
 

وأشار الوزير إلى أن جهود الدولة لا تقتصر على جذب الاستثمارات وإقامة المشروعات الإنتاجية، وإنما تمتد إلى نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات المحلية، وتأهيل الكوادر المصرية في مجالات الهندسة الصناعية، والتصنيع الذكي، والتحول الرقمي، باعتبار العنصر البشري أحد أهم ركائز التنمية الصناعية المستدامة.
 

مزايا تنافسية
 

ولفت إلى أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات الجاذبة للاستثمار، في مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتطور البنية التحتية، وشبكة اتفاقيات التجارة التي تمنح المنتجات المصرية فرصًا واسعة للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، فضلًا عن توافر الكفاءات الهندسية والفنية المؤهلة.
 

شراكة طويلة
 

من جانبها، أكدت الدكتورة تشيو يون جيه، رئيس مجلس إدارة شركة جيانغسو تشانغهونغ الصينية للمعدات الذكية، اهتمام الشركة بالتوسع في السوق المصري، وإقامة شراكة طويلة الأجل تقوم على نقل المعرفة والخبرات الفنية، وتأهيل الكوادر الهندسية المحلية، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومراكز الابتكار التكنولوجي، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتطوير حلول صناعية متقدمة تدعم مستقبل الصناعة المصرية.

الاستثمارات الصناعية الصادرات الصناعية التنمية الاقتصادية مجمع صناعي متطور وزارة الصناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

الأهلي

الكاف يحسم الجدل حول زيادة مقاعد الأندية المصرية بدوري أبطال أفريقيا

الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم.. مقترح جديد يفاجئ الملاك والمستأجرين بخفض الزيادة السنوية

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

منتخب مصر

سيارات وشاليهات فندقية .. مكافآت غير متوقعة تواكب الإنجاز التاريخي لمنتخب مصر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل بعثة منتخب مصر في مدينة العلمين اليوم

أمريكا

منهم 4 بلاد عربية ..قرار عاجل بشأن مواطني 7 دول يعيشون في أمريكا

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية الآن

ترشيحاتنا

معاش تكافل وكرامة 2026

دليلك الشامل لصرف "تكافل وكرامة" يوليو 2026.. خطوات الاستعلام والمنافذ

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار والريال السعودي والعملات اليوم الخميس

استخراج تصريح سفر

طريقة استخراج تصريح سفر 2026 أونلاين

بالصور

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ .. أطباء : خطأ في 4 حالات منتشرة

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة

هل وضع البيض في باب الثلاجة خطأ؟.. خبراء يوضحون الطريقة الصحيحة لحفظه

لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟
لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟
لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟

هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟.. ما سر الـ 74 درجة مئوية؟

هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء
هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء
هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد