وفاة أسطورة التزلج السويسرى رولان كولومبان

توفى أسطورة التزلج السويسري رولان كولومبا عن عمر يناهز 75 عاما وذلك حسمبا أعلنت عائلته عبر حسابها على إنستجرام .

وذكر راديو /أل أف أم/ السويسرى أن كولومبان ـ المولود في فاليه والحائز على الميدالية الفضية في سباق التزلج المنحدر في أولمبياد سابورو عام 1972 ـ كان قد عانى من المرض لمدة عامين.

فبعد تغلبه على سرطان الحلق، واجه سرطان الكبد، ودخل المستشفى عدة مرات. وكتبت عائلته على إنستجرام أن الرجل الذي حقق ثمانية انتصارات في كأس العالم قد فارق الحياة بسلام في المنزل الذي ولد فيه، محاطا بأحبائه.

كانت مسيرة كولومبان قصيرة إذ تركزت كل إنجازاته في عامين فقط. ففي أولمبياد سابورو عام 1972، حل ثانيا خلف منافسه اللدود برنارد روسي، على الرغم من عدم صعوده إلى منصة التتويج في كأس العالم. كان مدربوه هم من آمنوا بقدرته على تحقيق إنجاز مميز في اليابان.

في ديسمبر 1971، حل سابعا في سباق التزلج المنحدر في فال ديسير. هذا المسار، الذي صممه أوريليه-كيلي، ترك أثرا عميقا في نفسه .. و في عام 1972، حل رابعا، ثم سقط للمرة الأولى في ديسمبر 1974، لكنه تمكن من النهوض مجددا. بعد عام، انقلبت الأمور رأسا على عقب. أُصيب بإصابة في العمود الفقري، وقضى ثلاثة أشهر في مستشفى بازل. تعافى تماما، لكنه لم يتمكن من المنافسة .. ولاتزال المنحدرات الفرنسية تحمل آثار سقوطه مرتين، إذ يطلق على موقع سقوطه منذ ذلك الحين اسم "نتوء كولومبان".

كان فوزه الأول في كأس العالم عام 1972 في فال جاردينا. وفي يناير 1973، انتصر "المجنون" على ستريف. في يناير 1974، حقق إنجازا استثنائيا بفوزه بأربعة سباقات تزلج على المنحدرات، بما في ذلك سباقي وينجن وكيتزبوهيل للمرة الثانية.

مكنته هذه الانتصارات من الفوز ببطولة العالم للتزلج على المنحدرات للمرة الثانية في موسمين. في ذلك الوقت، كان أقوى من روسي والبطل النمساوي فرانز كلامر صم اعتزب قى سن الرابعة والعشرين وهو أمر نادر .

بعد اعتزاله، أدار شركة لتوصيل المشروبات. وفي عام 2015، افتتح مطعما متخصصا في طبق الراكلت في مارتيني وأطلق عليه اسم "لا ستريف".