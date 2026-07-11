قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جمال رائف: استقبال المنتخب في العلمين الجديدة يعزز الترويج السياحي لمصر
الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة
بدءا من يوم 13 يوليو.. الداخلية تعلن مواعيد تقديم الطلبة الجدد بكلية الشرطة
التلفزيون الإيراني: مجتبى خامنئي سيوجه رسالة عن جنازة والده خلال ساعات
25 يوليو للحكم | حجز محاكمة عمرو أديب بتهمة سب وقذف مرتضى منصور
مدبولي يتابع جهود منظومة الشكاوى خلال يونيو الماضي ويشدد على التفاعل مع المواطنين
وزير المالية لفريق كول سنتر الضرائب: تلطفوا مع العملاء.. إحنا شغالين عندهم
بعد استقرار الأمواج.. شواطئ مرسى مطروح تستعيد الهدوء وتستقبل المصطافين
انطلاق الدراسة بـ10 من مدارس «أجرو المصرية الإيطالية» .. العام الدراسي المقبل
برلماني: منتخب مصر كسب احترام الجماهير ويستحق التكريم الرئاسي
خلال 63 يوماً.. مصر تسجل ربع مليون نسمة زيادة في عدد سكانها
معركة نسائية.. إصابة سيدتين وطفلة خلال مشاجرة بالطوب في قنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وفاة أسطورة التزلج السويسرى رولان كولومبان

رولان كولومبا
رولان كولومبا
أ ش أ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

توفى أسطورة التزلج السويسري رولان كولومبا عن عمر يناهز 75 عاما وذلك حسمبا أعلنت عائلته عبر حسابها على إنستجرام .

وذكر راديو /أل أف أم/ السويسرى أن كولومبان ـ المولود في فاليه والحائز على الميدالية الفضية في سباق التزلج المنحدر في أولمبياد سابورو عام 1972 ـ كان قد عانى من المرض لمدة عامين.

فبعد تغلبه على سرطان الحلق، واجه سرطان الكبد، ودخل المستشفى عدة مرات. وكتبت عائلته على إنستجرام أن الرجل الذي حقق ثمانية انتصارات في كأس العالم قد فارق الحياة بسلام في المنزل الذي ولد فيه، محاطا بأحبائه.

كانت مسيرة كولومبان قصيرة إذ تركزت كل إنجازاته في عامين فقط. ففي أولمبياد سابورو عام 1972، حل ثانيا خلف منافسه اللدود برنارد روسي، على الرغم من عدم صعوده إلى منصة التتويج في كأس العالم. كان مدربوه هم من آمنوا بقدرته على تحقيق إنجاز مميز في اليابان.

في ديسمبر 1971، حل سابعا في سباق التزلج المنحدر في فال ديسير. هذا المسار، الذي صممه أوريليه-كيلي، ترك أثرا عميقا في نفسه .. و في عام 1972، حل رابعا، ثم سقط للمرة الأولى في ديسمبر 1974، لكنه تمكن من النهوض مجددا. بعد عام، انقلبت الأمور رأسا على عقب. أُصيب بإصابة في العمود الفقري، وقضى ثلاثة أشهر في مستشفى بازل. تعافى تماما، لكنه لم يتمكن من المنافسة .. ولاتزال المنحدرات الفرنسية تحمل آثار سقوطه مرتين، إذ يطلق على موقع سقوطه منذ ذلك الحين اسم "نتوء كولومبان".

كان فوزه الأول في كأس العالم عام 1972 في فال جاردينا. وفي يناير 1973، انتصر "المجنون" على ستريف. في يناير 1974، حقق إنجازا استثنائيا بفوزه بأربعة سباقات تزلج على المنحدرات، بما في ذلك سباقي وينجن وكيتزبوهيل للمرة الثانية.

مكنته هذه الانتصارات من الفوز ببطولة العالم للتزلج على المنحدرات للمرة الثانية في موسمين. في ذلك الوقت، كان أقوى من روسي والبطل النمساوي فرانز كلامر صم اعتزب قى سن الرابعة والعشرين وهو أمر نادر .

بعد اعتزاله، أدار شركة لتوصيل المشروبات. وفي عام 2015، افتتح مطعما متخصصا في طبق الراكلت في مارتيني وأطلق عليه اسم "لا ستريف".

رولان كولومبا أسطورة التزلج السويسري المرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

الأهلي

الكاف يحسم الجدل حول زيادة مقاعد الأندية المصرية بدوري أبطال أفريقيا

الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم.. مقترح جديد يفاجئ الملاك والمستأجرين بخفض الزيادة السنوية

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل بعثة منتخب مصر في مدينة العلمين اليوم

أمريكا

منهم 4 بلاد عربية ..قرار عاجل بشأن مواطني 7 دول يعيشون في أمريكا

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية الآن

نجوم منتخب مصر

كله بيرقص ويغني.. نجوم منتخب مصر يشعلون أجواء العلمين الجديدة

ترشيحاتنا

نبيل الشوباشي

نبيل الشوباشي يعود لـ "نايل تي في" ليقود التوك شو الرئيسي

عمر الشريف وفاتن حمامة

لماذا غضبت فاتن حمامة من تصريحات عمر الشريف بعد انفصالهما؟

أحمد عبد الوهاب

أحمد عبد الوهاب: الهدوء وحب النظام صفات تجمعني بـ طارق فى ورد على فل وياسمين.. خاص

بالصور

إزالة 99 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وداعًا حبيبة الملايين.. مجـ.زرة داخل فولكس فاجن والضحايا سيارات شهيرة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ .. أطباء : خطأ في 4 حالات منتشرة

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد