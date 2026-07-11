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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة 10 أشخاص بينهم طفل في هجوم روسي على كييف

هجوم روسي
هجوم روسي
أ ش أ
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أعلنت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، اليوم السبت، إصابة عشرة أشخاص، بينهم طفل، جراء هجوم روسي وقع خلال الليل على كييف.

وذكرت هيئة الطوارئ في بيان، أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أن حرائق اندلعت في أحياء سولوميانسكي ودارنيتسكي ودنيبروفسكي في العاصمة الأوكرانية.

وأوضح البيان أنه تم إخماد حريق اندلع في حي سولوميانسكي، بعد تضرر مبنى مكون من ثلاثة طوابق يضم مكاتب ومستودعات.

وتمت السيطرة على حريق، في منطقة دارنيتسكي، نشب في غرفة التحكم الكهربائية الخاصة بإشارات المرور عقب سقوط صاروخ على الطريق، كما تسبب قصف في اندلاع حريق آخر في أحد المستودعات في منطقة دنيبروفسكي.

وأكدت (يوكرينفورم) تواجد عمال الإنقاذ وجميع الجهات المعنية في موقع الحادث.

يذكر أن هذه هي المرة الثالثة خلال أسبوع التي تشن فيها روسيا قصفًا على كييف.

هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية طفل هجوم روسي

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