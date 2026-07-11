إصابة 10 أشخاص بينهم طفل في هجوم روسي على كييف السبت 11/يوليو/2026 - 12:33 م 7/11/2026 12:33:55 PM طباعة شارك هجوم روسي أ ش أ أعلنت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، اليوم السبت، إصابة عشرة أشخاص، بينهم طفل، جراء هجوم روسي وقع خلال الليل على كييف.وذكرت هيئة الطوارئ في بيان، أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أن حرائق اندلعت في أحياء سولوميانسكي ودارنيتسكي ودنيبروفسكي في العاصمة الأوكرانية.وأوضح البيان أنه تم إخماد حريق اندلع في حي سولوميانسكي، بعد تضرر مبنى مكون من ثلاثة طوابق يضم مكاتب ومستودعات.وتمت السيطرة على حريق، في منطقة دارنيتسكي، نشب في غرفة التحكم الكهربائية الخاصة بإشارات المرور عقب سقوط صاروخ على الطريق، كما تسبب قصف في اندلاع حريق آخر في أحد المستودعات في منطقة دنيبروفسكي.وأكدت (يوكرينفورم) تواجد عمال الإنقاذ وجميع الجهات المعنية في موقع الحادث.يذكر أن هذه هي المرة الثالثة خلال أسبوع التي تشن فيها روسيا قصفًا على كييف. طباعة شارك هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية طفل هجوم روسي