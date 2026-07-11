ضبط طن مخدرات و30 ألف قرص و90 قطعة سلاح بقيمة 127 مليون جنيه

تمكنت وزارة الداخلية من توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

تفاصيل القضية

أكدت معلومات وتحريات قطاعى “الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة” بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم “عناصر جنائية شديدة الخطورة” بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصر جنائى شديد الخطورة محكوم عليه بالسجن فى جنايات “اتجار مخدرات، سلاح نارى” بنطاق محافظة "بنى سويف"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر وضُبط بحوزتهم “قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة – أكثر من 30 ألف قرص مخدر – 90 قطعة سلاح نارى متنوعة”.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 127 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.