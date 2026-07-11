الجيش الروسي يسيطر على بلدة "باتشيفسكي" في مقاطعة سومي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي سيطر على بلدة باتشيفسكي في مقاطعة سومي، وأن القوات الروسية تحسن وضعها التكتيكي في مناطق العملية العسكرية الخاصة.

وذكرت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أن وحدات من تجمع قوات "الشمال" قامت نتيجةً للعمليات الحاسمة، بالسيطرة على بلدة باتشيفسكي في مقاطعة سومي، وحسّنت وحدات القوات وضعها التكتيكي. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 175 من أفرادها.

وأضافت أن الطيران التكتيكي والهجومي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ، والمدفعية الروسية، استهدفت مرافق تكرير النفط والطاقة والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية وألحقت أضرارًا بها، بالإضافة إلى مستودعات الذخيرة والوقود، فضلًا عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة.