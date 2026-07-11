مصرع 15 سائحا هنديا إثر غرق قارب في فيتنام

أعلنت السلطات الفيتنامية، اليوم السبت، مصرع 15 سائحا هنديا على الأقل إثر غرق القارب الذي كان يقلهم قبالة سواحل جزيرة "فو كوك" الواقعة جنوبي البلاد.

وأفادت السلطات الفيتنامية، حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، بأن الحادث وقع عندما كان القارب، الذي يقل 36 شخصا بينهم 32 سائحا هنديا وأربعة من أفراد الطاقم، متجها من جزيرة "هون ماي روت" إلى ميناء "آن ثوي"، مشيرة إلى أن 21 شخصا نجوا من الحادث.

من جانبها، قالت السفارة الهندية في فيتنام إنها تتابع تطورات الحادث وتعمل على تحديد أسبابه وملابساته، مشيرة إلى أنها أقامت مراكز استجابة للطوارىء في مدينة "هو تشي منه" والعاصمة "هانوي" من أجل تقديم المساعدة لعائلات الضحايا، واصفة الحادث بأنه "مأساوي".



