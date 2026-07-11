قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي لـ المنتخب الوطني: أدخلتم البهجة والفرحة على قلوب المصريين
أول تعليق من وزير الرياضة بعد تكريم الرئيس السيسي لمنتخب مصر .. جوهر نبيل لـ صدى البلد : التكريم الرئاسي يحمل قيمة معنوية كبيرة
طالبة ثانوية تصطحب الكتب بالعناية المركزة بمستشفى قنا استعدادا للامتحان
لقطات من استقبال الرئيس السيسي لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم
أحمد موسى: احتفالية جماهيرية كبرى باستاد القاهرة لتكريم منتخب مصر خلال يومين
مكافأت بالجملة للأندية المصرية عقب مشاركة اللاعبين في كأس العالم
صحيفة أمريكية: اتفاق إيران النووي على المحك.. إدارة ترامب تتحدث عن سيناريوهات بديلة
الرئيس السيسي يستقبل بعثة منتخب مصر بـ العلمين ..نواب: رسالة دعم للرياضة المصرية..وتجسيد لاهتمام الدولة بتقدير كل نموذج ناجح
الحفني يتابع ميدانيًا جاهزية مطار العلمين لاستضافة معرض الطيران الدولي
انقلاب سيارة نقل محملة بالقمح أعلى كوبري الشارع الجديد بشبرا الخيمة
مصر وتركيا تتحركان لخفض التوتر.. دعم مفاوضات واشنطن وطهران ورفض تهجير الفلسطينيين
دفعات جديدة لدخول الأكاديمية والكليات العسكرية.. شروط القبول 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع 15 سائحا هنديا إثر غرق قارب في فيتنام

السلطات الفيتنامية
السلطات الفيتنامية
أ ش أ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعلنت السلطات الفيتنامية، اليوم السبت، مصرع 15 سائحا هنديا على الأقل إثر غرق القارب الذي كان يقلهم قبالة سواحل جزيرة "فو كوك" الواقعة جنوبي البلاد.

وأفادت السلطات الفيتنامية، حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، بأن الحادث وقع عندما كان القارب، الذي يقل 36 شخصا بينهم 32 سائحا هنديا وأربعة من أفراد الطاقم، متجها من جزيرة "هون ماي روت" إلى ميناء "آن ثوي"، مشيرة إلى أن 21 شخصا نجوا من الحادث.

من جانبها، قالت السفارة الهندية في فيتنام إنها تتابع تطورات الحادث وتعمل على تحديد أسبابه وملابساته، مشيرة إلى أنها أقامت مراكز استجابة للطوارىء في مدينة "هو تشي منه" والعاصمة "هانوي" من أجل تقديم المساعدة لعائلات الضحايا، واصفة الحادث بأنه "مأساوي".


 

السلطات الفيتنامية هون ماي روت آن ثوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

الأهلي

الكاف يحسم الجدل حول زيادة مقاعد الأندية المصرية بدوري أبطال أفريقيا

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل بعثة منتخب مصر في مدينة العلمين اليوم

أمريكا

منهم 4 بلاد عربية ..قرار عاجل بشأن مواطني 7 دول يعيشون في أمريكا

نجوم منتخب مصر

كله بيرقص ويغني.. نجوم منتخب مصر يشعلون أجواء العلمين الجديدة

وفاة محاربة سرطان في سوهاج

الموت يخطف أمًّا من بين زغاريد زفاف نجلتها بسوهاج ويحول الفرح لمأتم

ترشيحاتنا

معاش تكافل وكرامة 2026

دليلك الشامل لصرف "تكافل وكرامة" يوليو 2026.. خطوات الاستعلام والمنافذ

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار والريال السعودي والعملات اليوم الخميس

استخراج تصريح سفر

طريقة استخراج تصريح سفر 2026 أونلاين

بالصور

إزالة 99 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وداعًا حبيبة الملايين.. مجـ.زرة داخل فولكس فاجن والضحايا سيارات شهيرة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ .. أطباء : خطأ في 4 حالات منتشرة

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد