الإعدام شنقا للمتهم بإنهاء حياة شخص في بنها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالإعدام شنقا لعامل بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لاتهامه بقتل شخص عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن وجه له طعنة قاتلة أعقبها الاعتداء عليه بـ”طوبة” للتأكد من وفاته، وذلك إثر خلافات سابقة بينهما، دفعته للانتقام من المجني عليه، بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية.



وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمد البطل، وعضوية المستشارين سامح أحمد عبدالوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، ومحمد على عطيه، وأمانة السر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد.

وفي وقت سابق، أحالت النيابة العامة المتهم: سيد ع ا ع 38 سنة عامل باليومية مقيم عزبة النخل المطرية محافظة القاهرة، في القضية رقم 11611 لسنة 2025 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 3020 لسنة 2025 كلي شمال بنها، لأنه في يوم 22 / 2025/6 بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه يحيي منسي عبد الواحد محمد مع سبق الإصرار والترصد بأنه وعلى إثر خلاف بين المجني عليه سالف الذكر والمتهم بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك أداة مما تستخدم في التعدي على الأشخاص نصل معدني وكمن بالقرب من المكان الذي أيقن سلفًا تواجده فيه وما أن ظفر به سدد إليه ضربة بالأداة مارة البيان استقرت برقبته قاصد إزهاق روحه – حتى سقط صريعا فأمسك بأداة “طوبة” وأنهال عليه ضربا استقرت برأسه حتى يتيقن من تمام إزهاق روحه فأحدث به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



وأوضح أمر الإحالة أنه أحرز أداتين “نصل معدني، طوبة ” مما يستخدما في التعدي على الأشخاص بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.