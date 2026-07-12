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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة يستقبل "البرنس" لدعم مبادرته التطوعية في حلوان

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت
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التقى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، مصطفى هاشم، الشهير بـ"مصطفى البرنس"، والذي يقود مبادرة تطوعية لتنظيف عدد من شوارع منطقة المساكن بحلوان بالتعاون مع أبناء منطقته، إلى جانب دهان الحوائط والرسم عليها برسومات جمالية تسهم في تحسين المظهر الحضارى للمنطقة وإضفاء لمسة فنية تعكس روح الانتماء والجمال.

محافظ القاهرة 

وأشاد محافظ القاهرة بما يقوم به من جهود تطوعية تعكس روح المسؤولية المجتمعية، مؤكدًا أن المحافظة تحرص على دعم وتشجيع النماذج الإيجابية التي تسهم في نشر ثقافة الحفاظ على النظافة والارتقاء بالمظهر الحضارى، وترسخ قيم المشاركة المجتمعية والعمل التطوعى بين الشباب.

وأكد محافظ القاهرة أن مشاركة المواطنين، فى الحفاظ على نظافة الأحياء وتجميلها تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل تقديم الدعم لكل المبادرات الهادفة إلى تحسين البيئة وإبراز الوجه الحضارى للعاصمة.

من جانبه، أعرب مصطفى هاشم عن سعادته بلقاء محافظ القاهرة، مؤكدًا استمرار مبادرته لتجميل شوارع حلوان، وموجهًا الشكر للمحافظة على دعمها وتشجيعها  لأصحاب المبادرات المجتمعية، بما يسهم في نشر ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة وتعزيز الانتماء للوطن.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مصطفى البرنس نظافة الأحياء

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