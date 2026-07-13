محافظ القاهرة يلتقي صاحب مبادرة لتجميل شوارع حلوان

قال محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر إن مشاركة المواطنين في الحفاظ على نظافة الأحياء وتجميلها تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن المحافظة تواصل تقديم الدعم لكل المبادرات الهادفة إلى تحسين البيئة وإبراز الوجه الحضاري للعاصمة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة مع مصطفى هاشم الشهير بـ"مصطفى البرنس"، والذي يقود مبادرة تطوعية لتنظيف عدد من شوارع منطقة المساكن بحلوان بالتعاون مع أبناء منطقته، إلى جانب دهان الحوائط والرسم عليها برسومات جمالية تسهم في تحسين المظهر الحضاري للمنطقة وإضفاء لمسة فنية تعكس روح الانتماء والجمال.

جهود تطوعية تعكس روح المسؤولية المجتمعية

وأشاد المحافظ بما يقوم به من جهود تطوعية تعكس روح المسؤولية المجتمعية، مؤكدًا أن المحافظة تحرص على دعم وتشجيع النماذج الإيجابية التي تسهم في نشر ثقافة الحفاظ على النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري، وترسخ قيم المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي بين الشباب.

من جانبه.. أعرب مصطفى هاشم عن سعادته بلقاء محافظ القاهرة، مؤكدًا استمرار مبادرته لتجميل شوارع حلوان، موجهًا الشكر للمحافظة على دعمها وتشجيعها لأصحاب المبادرات المجتمعية، بما يسهم في نشر ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة وتعزيز الانتماء للوطن.