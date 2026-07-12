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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فوق السحاب.. طبيبة مصرية تنقذ راكباً من الموت على متن «مصر للطيران»

إنقاذ راكب على مصر للطيران
إنقاذ راكب على مصر للطيران
نورهان خفاجي
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شهدت الرحلة رقم (MS780) التابعة للشركة الوطنية «مصر للطيران»، القادمة من مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن والمتجهة إلى القاهرة، واقعة إنسانية وبطولية حبست أنفاس المسافرين، بعدما نجحت طبيبة مصرية في إنقاذ راكب تعرض لأزمة صحية مفاجئة هددت حياته على ارتفاع آلاف الأقدام.

بدأت الكواليس -وفق ما رواه أحد ركاب الرحلة عبر حسابه الشخصي- بعد مرور نحو 30 دقيقة فقط من إقلاع الطائرة (وهي من طراز Airbus A320)؛ حيث فوجئ الركاب بسقوط أحد المسافرين في الممر الموازي لمقعده، وهو يعاني من ضيق شديد في التنفس وفقدان تام للوعي.

وعلى الفور، تدخل طاقم الضيافة الجوية بمهنية وسرعة فائقة للتعامل مع الحالة الطارئة، وتم توفير أسطوانة الأكسجين وإطلاق نداء عاجل عبر مكبرات الصوت للبحث عن طبيب على متن الرحلة.

 120 دقيقة على أرضية الطائرة.. بطولات مجهولة

وفي موقف إنساني نبيل، غادرت طبيبة مصرية مقعدها بدرجة رجال الأعمال، وسارعت بالجلوس على أرضية الطائرة بجوار المريض لتتولى قيادة عملية الإنقاذ كاملة، والتي استمرت لأكثر من ساعتين متواصلتين.

وباستخدام أدوات حقيبة الطوارئ الطبية (EMK) المتوفرة على الطائرة، وبمساعدة طاقم الرحلة وعدد من طلاب الطب المسافرين، قامت الطبيبة بقياس العلامات الحيوية، وتركيب الكانيولا والمحاليل اللازمة، ومتابعة حالة المريض التي شهدت تدهوراً متكرراً، حتى عادت إليه أنفاسه واستقر وضعه الصحي.

 تنسيق عاجل مع قمرة القيادة

ولم تكتفِ الطبيبة بالإسعافات الجوية، بل حرصت على الدخول إلى قمرة القيادة والتنسيق المباشر مع قائد الطائرة للوقوف على التقرير الطبي للحالة، وتجهيز سيارة إسعاف وفريق طبي متخصص ليكون في انتظار المريض فور الهبوط بمطار القاهرة الدولي.

ولاقى موقف الطبيبة وطاقم الرحلة إشادة واسعة من الركاب، الذين أثنوا على مستوى جاهزية الناقل الوطني «مصر للطيران» والتجهيزات الطبية العالية على متن طائراتها.

كما طالب المسافرون إدارة «مصر للطيران» بالبحث عن بيانات هذه الطبيبة -التي عادت إلى مقعدها فور الهبوط ودون البحث عن أي شو إعلامي- لتكريمها بالشكل الذي يليق ببطولتها وإنسانيتها.

مصر للطيران اخبار مصر للطيران إنقاذ ركاب

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