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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عماد الدين حسين: المواقف العربية الداعمة للخليج طبيعية ومصر أدانت اعتداءات إيران

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين
محمود محسن
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قال الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، إن المواقف العربية، ولا سيما المواقف المصرية، أو المواقف العربية الداعمة لدول الخليج، هي مواقف طبيعية، فمصر على سبيل المثال، كانت من أوائل الدول التي أدانت الاعتداء الإيراني على دول الخليج، وتكرر هذا الموقف كل يوم، ليس فقط عبر التصريحات والبيانات، ولكن بكل الوسائل الممكنة.

وتابع خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، "رأينا دعمًا مصريًا حقيقيًا، واستجابةً لكل ما طلبته دول الخليج منذ بداية الصراع وحتى هذه اللحظة".

وأوضح أن مصر، إلى جانب تضامنها مع دول الخليج، تسعى إلى وقف إطلاق النار والوصول إلى تسوية حقيقية، لأن هذا هو ما يحقق الأمن الحقيقي، وهناك أطراف، وقد أصبح واضحًا أن إسرائيل لا تريد للحرب أن تتوقف؛ ففي كل لحظة تهدأ فيها الحرب أو تتوقف، ترى إسرائيل أن ذلك يضرها سياسيًا، خصوصًا أن الولايات المتحدة لم تستطع تحقيق الأهداف الأساسية للحرب حتى هذه اللحظة.

إشعال المنطقة بأكملها

وأكد أنه في الوقت نفسه، تحاول إيران أيضًا إشعال المنطقة بأكملها، لأن ذلك سيساعدها على تحقيق أهدافها.

عماد الدين حسين الخليج الاعتداء الإيراني مصر المنطقة

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