حابس الشروف: الحرب بين واشنطن وطهران أخذت أبعادًا أكثر توترًا

قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إن الحرب بين واشنطن وطهران أخذت الآن أبعادًا أكثر توترًا خلال هذا اليوم، حيث تم الانتقال من سياسة الردع إلى سياسة الاستهداف المباشر للمصالح الاقتصادية والعسكرية في المنطقة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، "أعتقد أن الإيرانيين يرون أنه إذا وسعوا ساحة الحرب، ولا سيما من خلال استهداف القواعد الأمريكية في منطقة الخليج، فإن ذلك قد يضغط على هذه الدول من أجل الدفع نحو وقف إطلاق النار، أو العودة إلى طاولة المفاوضات".

مصلحة دول الخليج

وأوضح أن إيران تدرك جيدًا أن هناك ضررًا كبيرًا سيلحق بالمصالح الأمريكية في منطقة الخليج، كما تدرك أيضًا أن استمرار الحرب ليس في مصلحة دول الخليج العربية، لما يترتب عليه من تداعيات اقتصادية وسياسية ومادية على المنطقة بأسرها.