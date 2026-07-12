العمل الأهلي الفلسطيني: تقنين دخول المساعدات إلى غزة يعكس استمرار التعنت الإسرائيلي

قالت الدكتورة رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الأهلي الفلسطيني، إن التعنت الإسرائيلي في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بوقف إطلاق النار مستمر، واستمرار الهجمات الإسرائيلية، وتمديد ما يُسمى بالخط الأصفر، أو حتى إزاحته، للسيطرة على مزيد من المناطق في قطاع غزة، كما تواصل إسرائيل السيطرة على ما يدخل إلى القطاع، وتقنين المساعدات التي يُسمح بدخولها بشكل كبير جدًا، والتحكم في المعابر.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه هي الصورة السائدة، التي تعبر عن سياسة السيادة والسيطرة الإسرائيلية، ورفضها للحلول التي زعمت أنها قبلتها، سواء في مجلس الأمن أو في غيره من الأطر والإجراءات، وهي في الواقع، لم تلتزم بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاقيات وقف إطلاق النار.

وأوضحت أنه ما زالت، حتى هذه اللحظة، تقوم بعمليات الاغتيال وإطلاق النار، ولم تُفعِّل المعابر الحدودية لإدخال المساعدات الإنسانية بالشكل المطلوب، كما لا تزال تمنع اللجنة الإدارية من ممارسة عملها، ومن الدخول إلى القطاع بصورة كاملة.

وأكدت أن السياسة الإسرائيلية تُنفَّذ على الأرض من خلال السيطرة على قطاع غزة، إذ باتت تسيطر على أكثر من 70% من مساحة القطاع، وتتنصل من جميع الالتزامات الدولية المتعلقة بوقف إطلاق النار.

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