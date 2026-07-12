تقارير تونسية تكشف موقف بوجلبان من تولي قيادة النجم الساحلي

كشفت بعض التقارير التونسية عن موقف التونسي أنيس بوجلبان من تولي القيادة الفنية لفريق النجم الساحلي خلال الموسم المقبل.

وأكدت التقارير أن الاتحاد التونسي لكرة القدم تمسك باستمرار المدرب في منصبه الحالي مع المنتخب الأولمبي.

وأكدت إذاعة موزاييك التونسية أن إدارة النجم الساحلي فشلت في الحصول على موافقة الاتحاد التونسي علي رحيل بوجلبان على الرغم من وجود اتفاق سابق بين الطرفين.

وتابع التقرير أن عقد بوجلبان مع المنتخب الأولمبي مستمر وهو ما تسبب في تعثر قيادته للنجم الساحلي خاصة مع ارتباط المنتخب بالاستعداد للمشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.