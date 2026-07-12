مراد غاسييف يحافظ على لقب العالم للملاكمة للوزن الثقيل بعد فوزه في "IBA PRO 19"

حافظ الروسي مراد غاسييف على لقبه خلال أمسية “IBA PRO 19”، وواصل احتفاظه بلقب العالم للوزن الثقيل، بعدما تغلب على الألماني بيتر كاديرو بالضربة الفنية القاضية في الجولة السادسة، خلال النزال الرئيسي للبطولة التي نظمها الاتحاد الدولي للملاكمة في صالة “VTB أرينا” بالعاصمة الروسية موسكو، وسط حضور جماهيري كامل ومشاركة نخبة من أبرز الملاكمين على مستوى العالم.

وشهدت الأمسية سلسلة من النزالات القوية على الألقاب العالمية والقارية، إلى جانب مواجهات ضمن منافسات “IBA Bare Knuckle”، في إطار مواصلة الاتحاد الدولي للملاكمة تنظيم بطولات احترافية تستقطب نخبة الأبطال والجماهير.

وفرض غاسييف سيطرته على مجريات النزال منذ الجولة الأولى، معتمداً على الضغط المتواصل واللكمات القوية على الجسم والرأس، فيما حاول كاديرو مجاراة إيقاع المواجهة عبر التحرك واستغلال الهجمات المرتدة، قبل أن يرفع البطل من نسق أدائه في الجولة السادسة ويوجه سلسلة من اللكمات القوية أجبرت زاوية منافسه على إعلان الانسحاب، ليحافظ على اللقب الذي أحرزه في بطولة “IBA PRO 13”.

وفي النزال الرئيسي المشترك، حقق الروسي أرتيم سوسلينكوف أبرز انتصارات مسيرته الاحترافية، بعدما تغلب على البريطاني جو جويس بالضربة الفنية القاضية في الجولة الحادية عشرة، محتفظاً بلقب رابطة الملاكمة العالمية القاري للوزن الثقيل، بعد أداء قوي فرض خلاله أسلوبه الهجومي منذ بداية المواجهة.

كما واصل الروسي بافيل سوسولين، المصنف الأول لدى رابطة الملاكمة العالمية في وزن فوق المتوسط الخفيف، سجله الاحترافي الخالي من الهزائم بفوزه على الفنزويلي إيدي كولميناريس بقرار الحكام بالإجماع، فيما تفوق الروسي فياتشيسلاف روغوزين على الفلبيني آر في دينييغا بقرار الحكام بالإجماع بعد ست جولات.

وأكد كريس روبرتس الأمين العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للملاكمة، أن البطولة تمثل محطة جديدة في مسيرة التوسع العالمي للاتحاد، مشيراً إلى أن امتلاء المدرجات يعكس الإقبال المتزايد على بطولات الاتحاد وثقة الجماهير بالمستوى الفني الذي تقدمه.

وقال: “أصبحت إقامة بطولات مكتملة الحضور الجماهيري معياراً ثابتاً لفعاليات الاتحاد الدولي للملاكمة، وهو ما يؤكد نجاح رؤيتنا في تقديم أمسيات ملاكمة عالمية تجمع بين المنافسة القوية والتنظيم الاحترافي وسنواصل العمل على توفير أكبر منصة ممكنة للملاكمين وتعزيز انتشار بطولاتنا حول العالم".

وأسفرت بقية النتائج عن فوز الأذربيجاني إلمار حسينوف على الروسي فياتشيسلاف ميشتشيركين بقرار الحكام بالإجماع ضمن منافسات “IBA Bare Knuckle”، فيما تغلب الروسي أرسلان يالييف على مواطنه مراد خالدوف بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثالثة، وفاز الروسي شربوتدين أتاييف على الفنزويلي خوسيه أوسكاتيغي بقرار الحكام بالإجماع، كما تفوق الروسي دافيد دزوكاييف على مواطنه أليكسي إيغوروف بقرار الحكام بالإجماع.

وشهدت الأمسية أيضاً فوز الروسي فيتالي ستاريخ على مواطنه مكسيم غورباتكو بقرار الحكام بالإجماع ضمن منافسات “IBA Bare Knuckle”، وتغلب الروسي مسلم غادجيماغوميدوف على المكسيكي كيفين مارتينيز بعد إيقاف النزال في الجولة التاسعة، فيما فاز الروسي فاديم موساييف على الأوغندي فرحات مانيلولا بقرار الحكام بالإجماع، واختتم الروسي تامرلان أوزدويف الأمسية بفوزه على الهندي شيفام جانغرا بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثامنة.