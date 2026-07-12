قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أصوات الانفجارات تهز الکویت وأعمدة الدخان تتصاعد إلى السماء
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية مدينة "رأس الحكمة"
وإيه المشكلة يعني.. الغندور يثير الجدل بشأن تغيير اللائحة من أجل مشاركة الأهلي في دور الأبطال
مصر والإمارات.. يدٌ واحدة ورؤية مشتركة في قمة «السيسي وبن زايد» بالعلمين| فيديو
خطوة جديدة تقرب إمام عاشور من الحلم الأوروبي.. تفاصيل
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات رأس الحكمة وتسليم التعويضات للمستحقين من الأهالي
موقف تريزيجيه من البقاء في الأهلي بالموسم الجديد
فيفا يدرس زيادة منتخبات كأس العالم إلى 64 بداية من 2030
لتعظيم الإنتاج وزيادة الصادرات.. وزير الإنتاج الحربي: لا تهاون في تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية
الأردن يعلن الحداد 4 أيام على وفاة الأمير حمد بن خليفة آل ثاني
ديمبيلي يحذر من لامين يامال: قادر على تدمير أي منافس إذا مُنح المساحة
المعدن الأصفر يسجل مفاجأة جديدة .. سعر جرام الذهب في مصر الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مراد غاسييف يحافظ على لقب العالم للملاكمة للوزن الثقيل بعد فوزه في "IBA PRO 19"

مراد غاسييف يحافظ على لقب العالم للملاكمة للوزن الثقيل بعد فوزه في "IBA PRO 19"
مراد غاسييف يحافظ على لقب العالم للملاكمة للوزن الثقيل بعد فوزه في "IBA PRO 19"
أ ش أ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

حافظ الروسي مراد غاسييف على لقبه خلال أمسية “IBA PRO 19”، وواصل احتفاظه بلقب العالم للوزن الثقيل، بعدما تغلب على الألماني بيتر كاديرو بالضربة الفنية القاضية في الجولة السادسة، خلال النزال الرئيسي للبطولة التي نظمها الاتحاد الدولي للملاكمة في صالة “VTB أرينا” بالعاصمة الروسية موسكو، وسط حضور جماهيري كامل ومشاركة نخبة من أبرز الملاكمين على مستوى العالم.

وشهدت الأمسية سلسلة من النزالات القوية على الألقاب العالمية والقارية، إلى جانب مواجهات ضمن منافسات “IBA Bare Knuckle”، في إطار مواصلة الاتحاد الدولي للملاكمة تنظيم بطولات احترافية تستقطب نخبة الأبطال والجماهير.

وفرض غاسييف سيطرته على مجريات النزال منذ الجولة الأولى، معتمداً على الضغط المتواصل واللكمات القوية على الجسم والرأس، فيما حاول كاديرو مجاراة إيقاع المواجهة عبر التحرك واستغلال الهجمات المرتدة، قبل أن يرفع البطل من نسق أدائه في الجولة السادسة ويوجه سلسلة من اللكمات القوية أجبرت زاوية منافسه على إعلان الانسحاب، ليحافظ على اللقب الذي أحرزه في بطولة “IBA PRO 13”.

وفي النزال الرئيسي المشترك، حقق الروسي أرتيم سوسلينكوف أبرز انتصارات مسيرته الاحترافية، بعدما تغلب على البريطاني جو جويس بالضربة الفنية القاضية في الجولة الحادية عشرة، محتفظاً بلقب رابطة الملاكمة العالمية القاري للوزن الثقيل، بعد أداء قوي فرض خلاله أسلوبه الهجومي منذ بداية المواجهة.

كما واصل الروسي بافيل سوسولين، المصنف الأول لدى رابطة الملاكمة العالمية في وزن فوق المتوسط الخفيف، سجله الاحترافي الخالي من الهزائم بفوزه على الفنزويلي إيدي كولميناريس بقرار الحكام بالإجماع، فيما تفوق الروسي فياتشيسلاف روغوزين على الفلبيني آر في دينييغا بقرار الحكام بالإجماع بعد ست جولات.

وأكد كريس روبرتس الأمين العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للملاكمة، أن البطولة تمثل محطة جديدة في مسيرة التوسع العالمي للاتحاد، مشيراً إلى أن امتلاء المدرجات يعكس الإقبال المتزايد على بطولات الاتحاد وثقة الجماهير بالمستوى الفني الذي تقدمه.

وقال: “أصبحت إقامة بطولات مكتملة الحضور الجماهيري معياراً ثابتاً لفعاليات الاتحاد الدولي للملاكمة، وهو ما يؤكد نجاح رؤيتنا في تقديم أمسيات ملاكمة عالمية تجمع بين المنافسة القوية والتنظيم الاحترافي وسنواصل العمل على توفير أكبر منصة ممكنة للملاكمين وتعزيز انتشار بطولاتنا حول العالم".

وأسفرت بقية النتائج عن فوز الأذربيجاني إلمار حسينوف على الروسي فياتشيسلاف ميشتشيركين بقرار الحكام بالإجماع ضمن منافسات “IBA Bare Knuckle”، فيما تغلب الروسي أرسلان يالييف على مواطنه مراد خالدوف بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثالثة، وفاز الروسي شربوتدين أتاييف على الفنزويلي خوسيه أوسكاتيغي بقرار الحكام بالإجماع، كما تفوق الروسي دافيد دزوكاييف على مواطنه أليكسي إيغوروف بقرار الحكام بالإجماع.

وشهدت الأمسية أيضاً فوز الروسي فيتالي ستاريخ على مواطنه مكسيم غورباتكو بقرار الحكام بالإجماع ضمن منافسات “IBA Bare Knuckle”، وتغلب الروسي مسلم غادجيماغوميدوف على المكسيكي كيفين مارتينيز بعد إيقاف النزال في الجولة التاسعة، فيما فاز الروسي فاديم موساييف على الأوغندي فرحات مانيلولا بقرار الحكام بالإجماع، واختتم الروسي تامرلان أوزدويف الأمسية بفوزه على الهندي شيفام جانغرا بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثامنة.

الروسي مراد غاسييف أمسية “IBA PRO 19” لقب العالم للوزن الثقيل الألماني بيتر كاديرو الضربة الفنية القاضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

ميسي

رسميًا في الأرجنتين.. منع تسمية المواليد الجُدد باسم ميسي

مرتبات يوليو 2026

صرف 1000 جنيه شهريًا بخلاف الزيادة والعلاوة.. مفاجأة بشأن مرتبات يوليو 2026 لهؤلاء

صبري نخنوخ

براءة صبري نخنوخ في قضية مخالفات بناء بالعجوزة

كأس العالم

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم 2026

سعر الدولار

مع بدء العمل في البنوك اليوم..تعرّف على سعر الدولار الآن

أرشيفية

وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر عن عمر يناهز 74 عاماً

حالة الطقس

استعدوا لحرارة قياسية.. موجة "الصهد الرطب" تضرب البلاد في هذا الموعد

ترشيحاتنا

كبدة البصل المكرمل

طريقة عمل كبد الفراخ بالبصل المكرمل .. وصفة شهية بخطوات سهلة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟.. ماذا يحدث للجسم عند مضغ القرنفل كل صباح؟

القردة شاكيرا

نفوق القردة “شاكيرا” بعد واقعة تسمم.. وموجة حزن على مواقع التواصل

بالصور

محافظ الشرقية يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ودفع معدلات الأداء

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أول سيارة سباق كهربائية.. فريق سباقات جامعة عين شمس يستعد للمشاركة على ‏حلبة سيلفرستون بإنجلترا ‏

فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس

محافظ الشرقية: تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط للشوارع

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الشرقية

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

زفاف النجمة الأمريكية تايلور سويفت

ساعات كارتييه وحقائب فاخرة.. كواليس زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد