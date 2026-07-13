كيف عادت الجماهير للالتفاف حول منتخب مصر بعد 16 عاما من العزوف؟

أكدت الناقدة الرياضية إيمان جمال، أن الإنجاز الذي حققه منتخب مصر في كأس العالم 2026 لم يقتصر على النتائج داخل الملعب، بل امتد ليعيد الجماهير للالتفاف حول المنتخب الوطني بعد سنوات من العزوف منذ عام 2010.

قالت إيمان جمال، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، في التغطية الخاصة لكأس العالم 2026 عبر قناة «صدى البلد»، إن الأداء الذي قدمه الفراعنة خلال البطولة رفع سقف طموحات الجماهير بشكل كبير، لدرجة أن الخسارة أمام منتخب الأرجنتين قوبلت بحالة من عدم الرضا، بعدما شعر الجميع أن المنتخب كان قادرًا على تحقيق نتيجة أفضل، وهو ما يعكس حجم الثقة التي اكتسبها الفريق خلال مشواره في البطولة.

وأضافت أن المشاركة المقبلة لمنتخب مصر في كأس العالم لن تكون بهدف الظهور المشرف فقط، بل ستكون بطموحات أكبر للمنافسة، في ظل الشخصية القوية التي اكتسبها اللاعبون والإصرار الواضح على تحقيق الانتصارات أمام المنتخبات الكبرى.

وأوضحت أن المنتخب نجح في تنويع طرق التسجيل خلال البطولة، وهو ما يعد من أبرز مكاسب الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، مشيرة إلى أن الكرات الثابتة تحولت إلى سلاح مؤثر بعدما سجل المنتخب أربعة أهداف من ضربات رأس، إلى جانب هدفين بالقدم اليسرى وهدفين بالقدم اليمنى، وهو ما يعكس تطور المنظومة الهجومية.

أشادت إيمان جمال بما قدمه إمام عاشور، مؤكدة أنه كان اللاعب الأكثر فاعلية في صفوف منتخب مصر خلال المونديال، بعدما سعى للتسجيل في 10 محاولات، وقدم أداءً مميزًا جعله أحد أبرز نجوم البطولة مع الفراعنة.

كما أثنت على المستوى الذي ظهر به مصطفى زيكو، معتبرة أنه أحد أبرز اكتشافات حسام حسن، ومتوقعة أن تشهد مسيرته نقلة كبيرة بعد كأس العالم، وأضافت أن اجتهاده داخل الملعب والظروف الصعبة التي مر بها خلال مشواره الكروي كان لها دور كبير في صقل شخصيته ومساعدته على التألق في البطولة العالمية.