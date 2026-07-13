سعفان الصغير يكشف سر اختيار مصطفى شوبير أساسيًا في كأس العالم

كشف سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، تفاصيل اختيار مصطفى شوبير حارسًا أساسيًا لمنتخب مصر في كأس العالم على حساب محمد الشناوي، مؤكدًا أن القرار النهائي كان للمدير الفني حسام حسن بعد مناقشات داخل الجهاز الفني.

وقال سعفان الصغير، خلال استضافته في برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، إنه شارك مع طارق سليمان ومحمد عبد الواحد في ترشيح الحارس الأساسي، موضحًا أن الجهاز الفني عرض رأيه على إبراهيم حسن، بينما كان القرار النهائي بيد حسام حسن.

وأكد أن الدفع بمصطفى شوبير لم يكن مخاطرة، مشيرًا إلى أن الحارس يمتلك طموحًا كبيرًا ورغبة مستمرة في تطوير مستواه، ويسعى لأن يصبح الحارس الأول، كما يحلم بخوض تجربة الاحتراف الخارجي، وهو ما يصب في مصلحة الكرة المصرية.

وأضاف أن مصطفى شوبير يتميز بالالتزام والرغبة الدائمة في التعلم، موضحًا أنه خلال مسيرته التي امتدت لأكثر من 25 عامًا في تدريب حراس المرمى، لم يشاهد كثيرًا من الحراس يمتلكون هذا القدر من الشغف والتطور المستمر.

وفي مقارنة بين أحمد شوبير ونجله مصطفى، قال سعفان الصغير إن مصطفى يتفوق على والده بمراحل في الجوانب الفنية الخاصة بحراسة المرمى، مؤكدًا أنه كوّن هذا الانطباع منذ سنوات وقبل انضمامه للجهاز الفني للمنتخب.

من جانبه، أوضح محمود سليم، محلل أداء المنتخب الوطني، أن مصطفى شوبير كان حريصًا باستمرار على متابعة الفيديوهات الفنية الخاصة بالمنافسين، وهو ما يعكس رغبته الكبيرة في التطور والاستعداد الجيد للمباريات.

وعن أسباب تفضيل مصطفى شوبير على محمد الشناوي، أكد سعفان الصغير أن القرار استند إلى اعتبارات فنية، موضحًا أن الشناوي كان قد ابتعد عن المشاركة لفترة بسبب الإيقاف مع النادي الأهلي، بينما كان مصطفى يشارك بصورة منتظمة، وخاض آخر مباريات فريقه، وظهر بمستوى مميز في مواجهتي إسبانيا والسعودية، ما جعله في أفضل جاهزية فنية قبل البطولة.

واختتم سعفان الصغير تصريحاته بالتأكيد أن إبراهيم حسن هو من أبلغ محمد الشناوي بالقرار، مشددًا على أن الشناوي قائد كبير، وقدم الكثير للنادي الأهلي ومنتخب مصر، ويحظى بكل التقدير والاحترام داخل الجهاز الفني.