رئيس الوزراء يلتقي وزير البترول لاستعراض نتائج الزيارات الخارجية التي قام بها الوزير إلى أمريكا وروسيا والأردن

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير البترول أبرز نتائج الزيارات الخارجية التي قام بها مؤخرًا إلى كل من أمريكا، وروسيا والأردن، مشيرًا إلى ترأسه وفد مصر للمشاركة في فعاليات الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدي غاز شرق المتوسط الذي استضافته العاصمة الأمريكية واشنطن تحت عنوان "التحديات الإقليمية والدولية ومستقبل منتدي غاز شرق المتوسط".

ولفت إلى حرص مصر على المشاركة في هذا الاجتماع الوزاري، تأكيدًا لحرصها على دعم التعاون الإقليمي والدولي في مجال الطاقة، واستجابة لدعوة الولايات المتحدة لاستضافة هذا التجمع بصورة استثنائية، ولأول مرة خارج مصر، دولة مقر المنتدى، وذلك كبادرة لتعزيز التعاون بين البلدين.

وأشار إلى ما تم التأكيد عليه خلال حضور فعاليات المنتدي، من أن هذا المنتدي يُعد منصة مهمة للتعاون الإقليمي، وتوحيد الجهود حول أهداف مشتركة تعزز من أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية، هذا إلى جانب التأكيد أيضًا على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات واستغلال موارد الطاقة في شرق المتوسط، واستعداد مصر لدعم المبادرات التي تحقق مصالح جميع الأطراف.

وتناول نتائج ما تم عقده من لقاءات واجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه من الدول المشاركة بالمنتدي، وكذا المسئولين الدوليين المعنيين بملف الطاقة والتعدين، وما تم بحثه واستعراضه في هذا الإطار من موضوعات وملفات من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق في مجالات البترول والغاز الطبيعي، وزيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع الواعد خلال الفترة القادمة، دعما وتعظيما لفرص الشراكة.

وأضاف وزير البترول أن زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية شهدت أيضًا المشاركة في افتتاح قمة البنية التحتية للطاقة بين الولايات المتحدة ودول الخليج، التي نظمها مركز الطاقة بالمجلس الأطلسي بالشراكة مع وزارة الطاقة الأمريكية، بحضور رفيع المستوى من الوزراء والمسئولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات الطاقة الأمريكية والخليجية، إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية والاستشارية ومستثمري البنية التحتية.

وتابع "أن القمة ناقشت سبل تعزيز موثوقية أسواق الطاقة العالمية، والحد من تأثير الاضطرابات الجيوسياسية على حركة الإمدادات، من خلال تطوير البنية التحتية، وتعزيز الربط الإقليمي، وتنويع مسارات وممرات تصدير الطاقة، بما في ذلك توسيع شبكات خطوط الأنابيب وتطوير ممرات بديلة لنقل إمدادات الطاقة، وبحث آليات التمويل في هذا الصدد والشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية للطاقة ومرافق الغاز الطبيعي المسال".

ولفت إلى ما توفره مصر من حلول استراتيجية متكاملة لربط منتجي الطاقة بمستهلكيها من خلال بنية تحتية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية، ودعم الأسواق الإقليمية والدولية في الوقت نفسه.

وانتقل المهندس كريم بدوي، خلال اللقاء، للحديث عن مشاركته في فعاليات منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي بروسيا، واستعراضه لاستراتيجية مصر في قطاعي الطاقة والتعدين، والجهود المبذولة لزيادة حجم الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي، وكذا استراتيجية الدولة لدعم أمن الطاقة وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وأشار إلى الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى الأردن، والتي شهدت استعراض سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون في مجالات الطاقة، وخاصة ما يتعلق بالغاز الطبيعي، وتطوير ودعم البنية التحتية بالأردن، وذلك بما يسهم في تحقيق مزيد من التعاون والتكامل في هذا المجال.

ولفت إلى ما اكتسبته شركات قطاع البترول المصرية من خبرات وكفاءات، أهلتها لتنفيذ مشروعات خارج الحدود المصرية، وفق أعلي معايير السلامة والالتزام بالجداول الزمنية المقررة في هذا الصدد.

وتناول أيضًا، خلال اللقاء، جهود التوسع في أنشطة الحفر والاستكشاف، مشيرًا إلى أن عام 2026 يشهد زخمًا قويًا لتلك الأنشطة، تضمن حفر 101 بئر جديد لاستكشاف البترول والغاز بخلاف الآبار الإنتاجية لتعزيز الإنتاج من الحقول القائمة والمكتشفة.

ونوه بأن ذلك يأتي انعكاسًا للثقة المتزايدة من جانب الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بقطاع البترول المصري، وذلك بعد نجاح الدولة في سداد مستحقات شركاء الاستثمار، وتطبيق حزمة من الحوافز والإجراءات الداعمة للاستثمار في هذا القطاع الواعد.

وأوضح وزير البترول أن زيادة الاستثمارات من جانب الشركات العالمية في أعمال وأنشطة البحث والاستكشاف تمثل الركيزة الأساسية لتعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والبترول الخام، بالتوازي مع رفع كفاءة وإنتاجية الحقول القديمة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

ولفت إلى جهود التنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الشراكات الاستثمارية، بما يسهم في زيادة أنشطة البحث والاستكشاف، وكذا جهود طرح الشركات بالبورصة.