عرض دخل الربيع يضحك خارج مسابقة مهرجان الدار البيضا

أعلن مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي عن عرض من الأفلام العربية المعروضة خارج المسابقة ضمن الدورة السابعة.

ومن المقرر عرض الفيلم المصري"دخل الربيع يضحك" ضمن مجموعة الافلام .

وتدور أحداث العمل خلال فصل الربيع بطبيعته المتقلبة، حيث يقدم أربع حكايات تتراوح بين الأسرار والغضب والأحزان، والدموع المخفية خلف ضحكات ظاهرية. ومع نهاية الموسم وذبول الأزهار، يفاجئ خريف مبكر المشاهد، ليختتم هذه القصص بطريقة غير متوقعة.

يُذكر أن الفيلم من تأليف وإخراج نهى عادل، وإنتاج كوثر يونس وأحمد يوسف، بمشاركة لورا نيكولوف وسمر هنداوي وساندرو كنعان. كما شاركت سارة يحيى في إدارة التصوير، وسارة عبد الله في المونتاج، وتولى تسجيل الصوت مصطفى شعبان، والميكساج أحمد أبو السعد، بينما قدم سامي نصار وأحمد شافعي أعمال التلوين.

وتولت سلمى تيمور تصميم الديكور، ومشيرة الفحام تصميم الأزياء، فيما نفذت ميسون المصري الإخراج المنفذ، وأعد ماركوس عريان مونتاج التتر.

ويضم فيلم “دخل الربيع يضحك”، الذي يُعرض في القاهرة وعدد من المحافظات، في بطولته كلًّا من: سالي عبده، مختار يونس، رحاب عنان، ريم العقاد، كارول عقاد، منى النموري، سام صلاح، وروكا ياس



