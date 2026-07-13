أفلام العائلة الثلاثة تتصدر شباك التذاكر الأمريكي لأول مرة منذ 2010

تصدرت الأفلام العائلية شباك التذاكر الأمريكي بشكل لافت، حيث انطلق فيلم "موانا" (النسخة الحية من ديزني) في قائمة الإيرادات في افتتاحه الأول بتحقيقه 43 مليون دولار خلال 3 أيام.



وجاء في الترتيب التالي فيلم "مينيونز آند مونسترز" من إنتاج يونيفرسال بإيرادات 20.5 مليون دولار في عطلته الأسبوعية الثانية، ثم فيلم "توي ستوري 5" من إنتاج ديزني وبيكسار بإيرادات 18.5 مليون دولار في أسبوعه الرابع بدور العرض.



وتعد هذه المرة الأولى منذ عام 2010 التي تتصدر فيها ثلاثة أفلام عائلية المراكز الثلاثة الأولى في نفس عطلة نهاية الأسبوع، حيث سبق أن تحقق ذلك في عطلة عيد الشكر بذلك العام، حين تصدّرت أفلام "هاري بوتر وحلية الموت: الجزء الأول" و"تانجلد" و"ميجامايند" القائمة.



وعلى الرغم من أن هذا التنوع يمنح العائلات خيارات عديدة لقضاء وقتهم في دور العرض، إلا أن الصورة ليست وردية بالكامل من منظور أصحاب الصالات السينمائية، إذ جاءت الإيرادات الافتتاحية لكل من "موانا" و"مينيونز آند مونسترز" أقل من التوقعات، ما يجعل الأسبوعين الأولين من شهر يوليو مخيبين للآمال من حيث الإقبال الجماهيري.