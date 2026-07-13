صناعة وعي وتمكين اقتصادي.. كيف تقدم قافلة "جامعة العاصمة" حلولاً مستدامة لأهالي الجنوب؟

تُطلق جامعة العاصمة القافلة التنموية الشاملة إلى الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي (حلايب – شلاتين – أبو رماد) بمحافظة البحر الأحمر، خلال الفترة من 19 إلى 23 يوليو 2026، في إطار دورها المجتمعي ورسالتها الوطنية لدعم المناطق الحدودية، وذلك بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين من مختلف كليات الجامعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري الذي عقد تحت رعاية الأستاذ الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، والأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، و بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، بحضور الأستاذ الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كذلك حضور المنسق العام للاتجاهات الاستراتيجية برئاسة مجلس الوزراء، والأستاذة الدكتورة رشا رفاعي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة العاصمة، والأستاذ الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والأستاذ الدكتور أحمد حسني مستشار قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور عدد من عمداء ووكلاء الكليات المختلفة، الأستاذة وفاء الشافعي أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب أعضاء القافلة من مختلف الكليات المشاركة.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، أن القافلة التنموية الشاملة إلى حلايب وشلاتين وأبو رماد تأتي انطلاقًا من إيمان الجامعة بدورها الوطني والمجتمعي، وحرصها على الوصول بالخدمات الصحية والتوعوية والتنموية إلى أهالينا في المناطق الحدودية، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة.

وأضاف رئيس الجامعة: "ندعو جميع المشاركين إلى تقديم نموذج مشرف يعكس قيم جامعة العاصمة في العطاء والانتماء والعمل بروح الفريق، فخدمة أهلنا مسؤولية وطنية ورسالة إنسانية نفخر بها، ونسعى من خلالها إلى إحداث أثر حقيقي ومستدام في حياة المواطنين".

بمشاركة 6 كليات وأطباء من كل التخصصات.. كواليس أضخم رحلة تنموية وتوعوية للحدود الجنوبية

وتشارك في القافلة كلية الطب ومستشفيات جامعة العاصمة، وكلية الصيدلة، وكلية الفنون التطبيقية، وكلية السياحة والفنادق، وكلية التربية، وكلية علوم الرياضة بنات، إلى جانب مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة*، لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية والتوعوية والتنموية لأهالي المنطقة.

وينطلق الجانب الطبي بالقافلة بقيادة الدكتورة رشا رفاعي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة العاصمة، بمشاركة نخبة من أساتذة كلية الطب والأطباء بمستشفيات جامعة العاصمة في تخصصات جراحة الأطفال، والأشعة التشخيصية، وجراحة العظام، والتخدير، وأمراض النساء والتوليد، والأنف والأذن والحنجرة، والمسالك البولية، والباثولوجيا الإكلينيكية، والأمراض الصدرية، والباطنة العامة، وطب الأطفال، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض الجلدية والتناسلية، وطب وجراحة العيون، والجراحة العامة، والأمراض المتوطنة، إلى جانب مشاركة كبيرة من فرق التمريض، لتقديم خدمات طبية متكاملة لأهالي حلايب وشلاتين وأبو رماد.

ولا تقتصر القافلة على الخدمات العلاجية، بل تتضمن برنامجًا توعويًا متكاملًا في مجالات محو الأمية والقضايا المجتمعية والبيئية.