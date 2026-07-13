بريطانيا تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم /الاثنين/، تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية يُحظر التعامل معها، لما وصفته بـ"تهديد الأرواح والترهيب على الأراضي البريطانية".

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الأمن أنجيلا إيجل - في بيان - "إن بريطانيا رصدت أنشطة مرتبطة بالحرس الثوري تتضمن تهديد الأرواح والترهيب على الأراضي البريطانية".

وأشارت إلى أن الحكومة ستدرج أيضًا على قوائم المنظمات الإرهابية جماعة مرتبطة بإيران تُدعى "حركة أصحاب اليمين الإسلامية" على خلفية هجمات استهدفت الجالية اليهودية في بريطانيا مؤخرًا.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، يأتي هذا الإجراء بعد سنوات من الجدل حول دور الحرس الثوري وعلاقاته الوثيقة بالإرهاب الدولي، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.. وقد وافق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على حظر الحرس الثوري رسميًا بعد ربطه بحوادث إرهابية وقعت مؤخرًا في المملكة المتحدة.

وعجَّلت الحكومة البريطانية بإقرار قانون الأمن القومي (التهديدات الحكومية)، كما وعد رئيس الوزراء في أبريل الماضي.

ويأتي قرار حظر الحرس الثوري الإيراني بعد سنوات من الضغط على الحكومات المحافظة السابقة وحكومة حزب العمال الحالية، إذ قاومت وزارة الخارجية البريطانية حظر الحرس الثوري الإيراني نظرًاً لارتباطه العميق بالنسيج السياسي والاجتماعي في إيران، مما يجعل التعامل مع الحكومة هناك شبه مستحيل، بحسب الصحيفة.

وسبق أن نفت وزارة الخارجية الأمريكية ادعاءات مفادها بأن الولايات المتحدة طلبت من بريطانياعدم حظر الحرس الثوري الإيراني لإبقاء قنوات التواصل مفتوحة.

وربطت السلطات البريطانية الحرس الثوري الإيراني بهجمات استهدفت اليهود في "جولدرز جرين" بلندن و"هيتون بارك" بمانشستر، فضلاً عن تهديدات أخرى.