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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بنك الاستثمار الأوروبي يضخ 600 مليون يورو لدعم الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية للمياه في أوروبا

بنك الاستثمار الأوروبي يضخ 600 مليون يورو لدعم الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية للمياه في أوروبا
بنك الاستثمار الأوروبي يضخ 600 مليون يورو لدعم الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية للمياه في أوروبا
أ ش أ
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أعلن بنك الاستثمار الأوروبي حزمة تمويلات جديدة بقيمة 600 مليون يورو لدعم مشروعات التحول الأخضر في أوروبا، شملت أكبر استثمار له على الإطلاق في قطاع الطاقة بالنمسا، إلى جانب تمويلين لتطوير البنية التحتية للمياه في إيطاليا وهولندا، في إطار جهوده لتعزيز التحول المناخي وأمن الطاقة.

وخصص البنك 450 مليون يورو لاحد المؤسسات في النمسا لإنشاء مصنع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة بروك آن دير لايثا بولاية النمسا السفلى، باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 600 مليون يورو، حيث يغطي التمويل الأوروبي ما يقرب من ثلاثة أرباع تكلفة المشروع، فيما من المقرر أن يبدأ تشغيل المصنع بنهاية عام 2027.

وأكد نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي كارل نيهامر أن الهيدروجين الأخضر يمثل ركيزة أساسية لانتقال أوروبا إلى نظام طاقة أكثر تنافسية وحيادًا كربونيًا وأمنًا، مشيرًا إلى أن المشروع يعزز القدرة التنافسية الأوروبية وأمن الطاقة ويدعم إزالة الكربون من القطاع الصناعي.

وفي قطاع المياه، وقع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون يورو مع مؤسسة إيطالية لتمويل أكثر من 200 مشروع لتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات معالجة مياه الصرف في إقليم مودينا، بما يخدم نحو 200 ألف نسمة.

ويتضمن البرنامج تحديث وتوسعة شبكات المياه والصرف الصحي، وتعزيز قدرة البنية التحتية على مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة، وتقليل فاقد المياه، وتطوير محطات المعالجة، إلى جانب رقمنة إدارة الخدمات باستخدام أنظمة مراقبة متقدمة لتحسين كفاءة التشغيل واستمرارية الخدمة.

وأعلن البنك تقديم قرض بقيمة 100 مليون يورو في هولندا لتحديث وتوسعة شبكة توزيع مياه الشرب في مقاطعة شمال هولندا، حيث يشمل البرنامج استبدال أو تجديد أو إنشاء نحو 750 كيلومترًا من خطوط المياه خلال الفترة بين عامي 2026 و2029، بما يتيح توفير نحو 35 ألف توصيلة جديدة.

وأوضح البنك أن المشروع يهدف إلى تعزيز مرونة البنية التحتية للمياه في مواجهة آثار تغير المناخ، وضمان استمرار توفير مياه شرب آمنة وعالية الجودة، بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالحياد المناخي بحلول عام 2050.

وأكد بنك الاستثمار الأوروبي أن هذه التمويلات تعكس دوره باعتباره بنك المناخ للاتحاد الأوروبي، وتندرج ضمن استراتيجيته لدعم التحول الأخضر، وتحديث البنية التحتية الحيوية، وتعزيز أمن الطاقة والمياه، وتسريع تنفيذ أهداف الصفقة الخضراء الأوروبية.

بنك الاستثمار الأوروبي دعم مشروعات التحول الأخضر في أوروبا قطاع الطاقة بالنمسا تطوير البنية التحتية للمياه في إيطاليا وهولندا تعزيز التحول المناخي وأمن الطاقة

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