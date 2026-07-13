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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تعتمد المرحلة الأولى لتنسيق مدارس التعليم الفني

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

اعتمدت حنان مجدى محافظ الوادى الجديد، المرحلة الأولى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2026-2027 للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام، وفقًا للقدرة الإستيعابية لمدارس التعليم الفني بالمراكز المختلفة.

وأوضح ابراهيم قناوى مدير مديرية  التربية والتعليم بالمحافظة  انه تم  تحديد مجموع القبول كالتالى :

🟢 أولًا المدارس الصناعية : 
◾مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية ( بنين )
 ٢٤٠ درجة لنظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات )     
 ١٩٥ درجة بنين لفصل الخدمات المسائي
 ١٧٠ درجة لنظام العام الواحد ( دبلوم مهني ) 
 ١٨٠ درجة  لنظام العامين ( دبلوم مهني)

◾ مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية بنات
١٥٠ درجة لنظام البكالوريا (النظام القائم على الجدارات ) 
١٤٠ درجة لنظام العام الواحد (دبلوم مهني)  
١٤٥ درجة لنظام العامين (دبلوم مهني )

◾مدرسة موط الثانوية الصناعية بنين 
١٥٠ درجة لنظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات ) 
١٤٠ درجة لنظام العام الواحد (دبلوم مهني)
 ١٤٥ درجة لنظام العامين (دبلوم مهني )

◾موط الثانوية الصناعية بنات 
١٥٠ درجة لنظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات )
١٤٠ درجة لنظام العام الواحد (دبلوم مهني)
١٤٥ درجة لنظام العامين (دبلوم مهني)

◾مدرسة الفرافرة الثانوية الصناعية 
٢٠٥  درجة للبنات و٢٠٠ درجة للبنين  لنظام البكالوريا 
( النظام القائم على الجدارات )
١٦٠ درجة لنظام العام الواحد (دبلوم مهني) 
١٧٠  درجة لنظام العامين (دبلوم مهني )

◾مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية الصناعية المشتركة
١٩٠ درجة بنين وبنات لنظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات )
١٥٠ درجة بنين و ١٤٠ درجة بنات لنظام العام الواحد (دبلوم مهني)
 ١٧٠  درجة بنين وبنات  لنظام العامين (دبلوم مهني).

◾فصل ملحق صناعى بمدرسة بلاط الزراعية 
٢٢٥ درجة بنين وبنات لنظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات )

◾فصل ملحق صناعى بمدرسة باريس الزراعية
٢٣٠ درجة نظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات )  .

🟢 ثانيًا المدارس التجارية 
◾مدرسة المروة التجارية بالخارجة
٢٦٠  درجة للبنين  والبنات  لنظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات )  
٢٢٠ درجة للبنين والبنات فصول الخدمات المسائي
١٧٠  درجة بنين وبنات  لنظام العام الواحد ( دبلوم مهني)
١٨٠  درجة بنين و بنات نظام العامين ( دبلوم مهني)

◾مدرسة موط الثانوية التجارية المشتركة 
٢٦٠  درجة للبنين  والبنات لنظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات ) 
٢٤٠  درجة للبنين والبنات فصول الخدمات المسائي
٢٤٠  درجة بنين وبنات لنظام العام الواحد ( دبلوم مهني)
٢٥٠ درجة بنين و بنات نظام العامين ( دبلوم مهني )

🟢 ثالثًا المدارس الزراعية : 
◾مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية
١٦٠ درجة للبنين  و٢٦٥ درجة للبنات لنظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات ) 
١٤٠ درجة بنين لنظام العام الواحد ( دبلوم مهني ) 
١٤٥ درجة بنات نظام العامين ( دبلوم مهني ) .

◾ مدرسة موط الثانوية الزراعية
١٤٠ درجة بنين وبنات لنظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات)
١٤٠ درجة بنين وبنات لنظام العام الواحد ( الدبلوم المهني )
١٤٠ درجة لنظام العامين ( دبلوم مهني) .

◾مدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية
١٩٠ درجة بنين وبنات لنظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات) 
١٤٠ درجة بنين وبنات لنظام العام الواحد ( الدبلوم المهني )
١٧٠  درجة لنظام العامين ( دبلوم مهني) .

◾مدرسة بلاط الثانوية الزراعية
١٧٠ درجة بنين وبنات لنظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات) 
١٥٠  درجة بنين وبنات لنظام العام الواحد ( الدبلوم المهني )
١٦٠   درجة لنظام العامين ( دبلوم مهني) .

◾مدرسة باريس الثانوية الزراعية 
١٤٠ درجة بنين وبنات لنظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات)
١٤٠ درجة بنين وبنات لنظام العام الواحد ( الدبلوم المهني )
١٤٠ درجة لنظام العامين ( دبلوم مهني)

◾التعليم المزدوج بجميع تخصصاته من مجموع ١٦٠ درجة .
◾نظام الدبلومات المهنية للعام الواحد والعامين تقبل الطلاب الحاصلين على الإعدادية العامة والإعدادية المهنية .

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