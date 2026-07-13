محافظ الوادي الجديد تعتمد المرحلة الأولى لتنسيق مدارس التعليم الفني

اعتمدت حنان مجدى محافظ الوادى الجديد، المرحلة الأولى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2026-2027 للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام، وفقًا للقدرة الإستيعابية لمدارس التعليم الفني بالمراكز المختلفة.
وأوضح ابراهيم قناوى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة انه تم تحديد مجموع القبول كالتالى :
🟢 أولًا المدارس الصناعية :
◾مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية ( بنين )
٢٤٠ درجة لنظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات )
١٩٥ درجة بنين لفصل الخدمات المسائي
١٧٠ درجة لنظام العام الواحد ( دبلوم مهني )
١٨٠ درجة لنظام العامين ( دبلوم مهني)
◾ مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية بنات
١٥٠ درجة لنظام البكالوريا (النظام القائم على الجدارات )
١٤٠ درجة لنظام العام الواحد (دبلوم مهني)
١٤٥ درجة لنظام العامين (دبلوم مهني )
◾مدرسة موط الثانوية الصناعية بنين
١٥٠ درجة لنظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات )
١٤٠ درجة لنظام العام الواحد (دبلوم مهني)
١٤٥ درجة لنظام العامين (دبلوم مهني )
◾موط الثانوية الصناعية بنات
١٥٠ درجة لنظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات )
١٤٠ درجة لنظام العام الواحد (دبلوم مهني)
١٤٥ درجة لنظام العامين (دبلوم مهني)
◾مدرسة الفرافرة الثانوية الصناعية
٢٠٥ درجة للبنات و٢٠٠ درجة للبنين لنظام البكالوريا
( النظام القائم على الجدارات )
١٦٠ درجة لنظام العام الواحد (دبلوم مهني)
١٧٠ درجة لنظام العامين (دبلوم مهني )
◾مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية الصناعية المشتركة
١٩٠ درجة بنين وبنات لنظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات )
١٥٠ درجة بنين و ١٤٠ درجة بنات لنظام العام الواحد (دبلوم مهني)
١٧٠ درجة بنين وبنات لنظام العامين (دبلوم مهني).
◾فصل ملحق صناعى بمدرسة بلاط الزراعية
٢٢٥ درجة بنين وبنات لنظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات )
◾فصل ملحق صناعى بمدرسة باريس الزراعية
٢٣٠ درجة نظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات ) .
🟢 ثانيًا المدارس التجارية
◾مدرسة المروة التجارية بالخارجة
٢٦٠ درجة للبنين والبنات لنظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات )
٢٢٠ درجة للبنين والبنات فصول الخدمات المسائي
١٧٠ درجة بنين وبنات لنظام العام الواحد ( دبلوم مهني)
١٨٠ درجة بنين و بنات نظام العامين ( دبلوم مهني)
◾مدرسة موط الثانوية التجارية المشتركة
٢٦٠ درجة للبنين والبنات لنظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات )
٢٤٠ درجة للبنين والبنات فصول الخدمات المسائي
٢٤٠ درجة بنين وبنات لنظام العام الواحد ( دبلوم مهني)
٢٥٠ درجة بنين و بنات نظام العامين ( دبلوم مهني )
🟢 ثالثًا المدارس الزراعية :
◾مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية
١٦٠ درجة للبنين و٢٦٥ درجة للبنات لنظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات )
١٤٠ درجة بنين لنظام العام الواحد ( دبلوم مهني )
١٤٥ درجة بنات نظام العامين ( دبلوم مهني ) .
◾ مدرسة موط الثانوية الزراعية
١٤٠ درجة بنين وبنات لنظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات)
١٤٠ درجة بنين وبنات لنظام العام الواحد ( الدبلوم المهني )
١٤٠ درجة لنظام العامين ( دبلوم مهني) .
◾مدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية
١٩٠ درجة بنين وبنات لنظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات)
١٤٠ درجة بنين وبنات لنظام العام الواحد ( الدبلوم المهني )
١٧٠ درجة لنظام العامين ( دبلوم مهني) .
◾مدرسة بلاط الثانوية الزراعية
١٧٠ درجة بنين وبنات لنظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات)
١٥٠ درجة بنين وبنات لنظام العام الواحد ( الدبلوم المهني )
١٦٠ درجة لنظام العامين ( دبلوم مهني) .
◾مدرسة باريس الثانوية الزراعية
١٤٠ درجة بنين وبنات لنظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات)
١٤٠ درجة بنين وبنات لنظام العام الواحد ( الدبلوم المهني )
١٤٠ درجة لنظام العامين ( دبلوم مهني)
◾التعليم المزدوج بجميع تخصصاته من مجموع ١٦٠ درجة .
◾نظام الدبلومات المهنية للعام الواحد والعامين تقبل الطلاب الحاصلين على الإعدادية العامة والإعدادية المهنية .