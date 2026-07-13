محافظ الوادي الجديد تعتمد المرحلة الأولى لتنسيق مدارس التعليم الفني

اعتمدت حنان مجدى محافظ الوادى الجديد، المرحلة الأولى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2026-2027 للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام، وفقًا للقدرة الإستيعابية لمدارس التعليم الفني بالمراكز المختلفة.

وأوضح ابراهيم قناوى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة انه تم تحديد مجموع القبول كالتالى :

🟢 أولًا المدارس الصناعية :

◾مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية ( بنين )

٢٤٠ درجة لنظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات )

١٩٥ درجة بنين لفصل الخدمات المسائي

١٧٠ درجة لنظام العام الواحد ( دبلوم مهني )

١٨٠ درجة لنظام العامين ( دبلوم مهني)

◾ مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية بنات

١٥٠ درجة لنظام البكالوريا (النظام القائم على الجدارات )

١٤٠ درجة لنظام العام الواحد (دبلوم مهني)

١٤٥ درجة لنظام العامين (دبلوم مهني )

◾مدرسة موط الثانوية الصناعية بنين

١٥٠ درجة لنظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات )

١٤٠ درجة لنظام العام الواحد (دبلوم مهني)

١٤٥ درجة لنظام العامين (دبلوم مهني )

◾موط الثانوية الصناعية بنات

١٥٠ درجة لنظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات )

١٤٠ درجة لنظام العام الواحد (دبلوم مهني)

١٤٥ درجة لنظام العامين (دبلوم مهني)

◾مدرسة الفرافرة الثانوية الصناعية

٢٠٥ درجة للبنات و٢٠٠ درجة للبنين لنظام البكالوريا

( النظام القائم على الجدارات )

١٦٠ درجة لنظام العام الواحد (دبلوم مهني)

١٧٠ درجة لنظام العامين (دبلوم مهني )

◾مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية الصناعية المشتركة

١٩٠ درجة بنين وبنات لنظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات )

١٥٠ درجة بنين و ١٤٠ درجة بنات لنظام العام الواحد (دبلوم مهني)

١٧٠ درجة بنين وبنات لنظام العامين (دبلوم مهني).

◾فصل ملحق صناعى بمدرسة بلاط الزراعية

٢٢٥ درجة بنين وبنات لنظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات )

◾فصل ملحق صناعى بمدرسة باريس الزراعية

٢٣٠ درجة نظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات ) .

🟢 ثانيًا المدارس التجارية

◾مدرسة المروة التجارية بالخارجة

٢٦٠ درجة للبنين والبنات لنظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات )

٢٢٠ درجة للبنين والبنات فصول الخدمات المسائي

١٧٠ درجة بنين وبنات لنظام العام الواحد ( دبلوم مهني)

١٨٠ درجة بنين و بنات نظام العامين ( دبلوم مهني)

◾مدرسة موط الثانوية التجارية المشتركة

٢٦٠ درجة للبنين والبنات لنظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات )

٢٤٠ درجة للبنين والبنات فصول الخدمات المسائي

٢٤٠ درجة بنين وبنات لنظام العام الواحد ( دبلوم مهني)

٢٥٠ درجة بنين و بنات نظام العامين ( دبلوم مهني )

🟢 ثالثًا المدارس الزراعية :

◾مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية

١٦٠ درجة للبنين و٢٦٥ درجة للبنات لنظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات )

١٤٠ درجة بنين لنظام العام الواحد ( دبلوم مهني )

١٤٥ درجة بنات نظام العامين ( دبلوم مهني ) .

◾ مدرسة موط الثانوية الزراعية

١٤٠ درجة بنين وبنات لنظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات)

١٤٠ درجة بنين وبنات لنظام العام الواحد ( الدبلوم المهني )

١٤٠ درجة لنظام العامين ( دبلوم مهني) .

◾مدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية

١٩٠ درجة بنين وبنات لنظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات)

١٤٠ درجة بنين وبنات لنظام العام الواحد ( الدبلوم المهني )

١٧٠ درجة لنظام العامين ( دبلوم مهني) .

◾مدرسة بلاط الثانوية الزراعية

١٧٠ درجة بنين وبنات لنظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات)

١٥٠ درجة بنين وبنات لنظام العام الواحد ( الدبلوم المهني )

١٦٠ درجة لنظام العامين ( دبلوم مهني) .

◾مدرسة باريس الثانوية الزراعية

١٤٠ درجة بنين وبنات لنظام البكالوريا ( النظام القائم على الجدارات)

١٤٠ درجة بنين وبنات لنظام العام الواحد ( الدبلوم المهني )

١٤٠ درجة لنظام العامين ( دبلوم مهني)

◾التعليم المزدوج بجميع تخصصاته من مجموع ١٦٠ درجة .

◾نظام الدبلومات المهنية للعام الواحد والعامين تقبل الطلاب الحاصلين على الإعدادية العامة والإعدادية المهنية .