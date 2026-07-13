السيد القصير: جهاز مستقبل مصر يدعم تحقيق الأمن الغذائي

أكد السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر يمثل خطوة مهمة نحو إرساء إطار تشريعي ينظم عمل الجهاز ويعزز كفاءته، مشيرًا إلى أن الجهاز حقق نتائج ملموسة خلال السنوات الماضية في دعم منظومة الأمن الغذائي، والتوسع في التنمية الزراعية، والمساهمة في استقرار الأسواق وتوفير السلع.

وقال القصير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن مجلس النواب أدخل عددًا من التعديلات على مشروع القانون بما يتوافق مع أهدافه ويضمن تطوير مواده، لافتًا إلى أن المناقشات شهدت تعاونًا إيجابيًا من مسؤولي جهاز مستقبل مصر، بقيادة الدكتور بهاء الغنام، الذين أبدوا مرونة في مناقشة المقترحات والاستجابة للملاحظات، وهو ما أسهم في الوصول إلى صيغة أكثر شمولًا وتوازنًا.

وأشار إلى أن مشروع القانون لا ينشئ جهازًا جديدًا، وإنما يضع تنظيمًا قانونيًا واضحًا لجهاز قائم يضطلع بتنفيذ عدد من المشروعات القومية، بما يحدد اختصاصاته وآليات عمله، ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، وينظم علاقته بمختلف مؤسسات الدولة.

الجهاز المركزي للمحاسبات

وتابع رئيس لجنة الزراعة أن الصيغة النهائية للمشروع راعت ما أثير داخل البرلمان بشأن أهمية إخضاع الجهاز للرقابة البرلمانية ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، بما يكفل الحفاظ على المال العام، ويحدد المسؤوليات والاختصاصات بصورة واضحة، ويسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الثقة في عمل الجهاز.