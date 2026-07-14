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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف دون وضوء؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم

قراءة القرآن من الهاتف
قراءة القرآن من الهاتف
أحمد سعيد

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم قراءة القرآن الكريم من الهاتف المحمول دون وضوء، مؤكدًا أن تلاوة القرآن من أعظم العبادات التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في كل وقت.

حكم قراءة القرآن الكريم من الهاتف المحمول دون وضوء

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن قراءة القرآن من الهاتف جائزة دون وضوء، مشيرًا إلى أن الهاتف ليس مصحفًا بالمعنى الفقهي، وإنما وسيلة إلكترونية تعرض الآيات، وبالتالي لا يأخذ حكم المصحف في هذه الحالة.

وأضاف أن الأفضل للمسلم أن يكون على وضوء عند تلاوة القرآن تعظيمًا لكلام الله، لكن إذا تعذر ذلك، فلا حرج في القراءة من الهاتف أو الأجهزة الإلكترونية، خاصة في أوقات التنقل أو عدم توفر المصحف.

وأكد أن المصحف الورقي له حكم مختلف، حيث ذهب جمهور العلماء إلى اشتراط الوضوء لمسّه، تعظيمًا لكتاب الله، مشيرًا إلى أن هذا هو الأحوط والأفضل عند التعامل مع المصحف.

وشدد على أهمية الارتباط الدائم بالقرآن الكريم، لافتًا إلى أن تعلق القلوب به يفتح للإنسان أبواب الخير، ويعينه على الطاعة ويبعده عن المعصية، مؤكدًا أن القرآن هو أعظم ما يُستثمر فيه وقت الإنسان.

حكم قراءة القرآن الكريم من الهاتف قراءة القرآن حكم قراءة القرآن الكريم من الهاتف المحمول دون وضوء الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء

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