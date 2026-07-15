رئيس جهاز تنمية مدينة العبور يتابع معدلات تنفيذ مجمع الورش الحرفية المتكامل بالمنطقة الصناعية الأولى.. ويُوجّه بتسريع وتيرة العمل

أجرى المهندس تامر جبر " رئيس جهاز تنمية مدينة العبور " ، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بمشروع مجمع الورش الحرفية المتكامل الجاري تنفيذه بالقطعة رقم (١) بلوك (١٢٠١٩) بالامتداد الشمالي بالمنطقة الصناعية الأولى، والمقام على مساحة إجمالية تبلغ (٨٧٢٧ م²).

وذلك في إطار الخطة الموضوعة لدعم البنية الخدمية بالمناطق الصناعية وتوفير بيئة عمل متكاملة للحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة.

ورافق رئيس الجهاز خلال الجولة المهندس علاء حماد، نائب رئيس الجهاز للإسكان والتنمية والطرق والكهرباء ، إلى جانب مديري الإدارات التنفيذية المختصة وممثلي الشركة المنفذة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع والوقوف على معدلات الإنجاز ومراحل التنفيذ المختلفة.

ويضم المشروع (٧٦) ورشة حرفية، تبلغ مساحة كل ورشة (٤٥م²) ، موزعة على خمسة عنابر يضم كل منها ما بين (١٠ و ١٨)ورشة، بالإضافة إلى مبنى خدمي مكون من دورين على مساحة (١٨٧ م²) ، يشتمل على كافيتريا، ومصلى، ومحال تجارية، ودورات مياه، إلى جانب غرف الأمن والحراسة، وغرف الكهرباء، والأسوار المحيطة، بما يوفر منظومة خدمية متكاملة تلبي احتياجات العاملين والمترددين على المجمع.

وخلال الجولة، تابع المهندس تامر جبر أعمال التنفيذ الجارية، والتي شملت الأعمال المدنية والتشطيبات الداخلية والخارجية، واطمأن على مدى الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ، مؤكدًا أهمية استمرار العمل وفقًا للمعايير الهندسية المعتمدة لضمان خروج المشروع بالشكل الحضاري المستهدف.

ووجه رئيس الجهاز بسرعة استكمال الأعمال المتبقية من خلال تكثيف معدلات التنفيذ، وزيادة أعداد العمالة والدفع بالتوريدات اللازمة، مع الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني المحدد، مشددا على أن جودة التنفيذ تمثل أولوية لا تقل أهمية عن سرعة الإنجاز.

وأشار إلى أن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت حتى الآن (٧٤%)، مؤكدا أن " جهاز تنمية مدينة العبور " يواصل المتابعة اليومية لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها، بما يسهم في دعم النشاط الصناعي والحرفي، وتوفير خدمات متطورة تواكب خطط التنمية الشاملة بالمدينة.