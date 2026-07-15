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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

هند عصام تكتب: الملك ديدوموس

هند عصام
هند عصام
هند عصام

مازلنا على تواصل مع سرد قصص ملوك وملكات الأسرة السادس عشر فى مصر الفرعونية القديمة وتحديداً أسماء الملوك غير المألوفة على مسمع ومرائ القارئ ومن ضمن هؤلاء الملوك كان هناك الملك جدوتبري ديدوموس الأول ومن هنا قررنا نأخذكم في رحلة مثيرة عبر التاريخ المصري القديم لنكتشف معاً أحد أكثر الألغاز غموضاً في تاريخ الفراعنة  قصة الملك ديدوموس الأول.


وكان ديدوموس فرعونًا مصريًا من العصر الانتقالي الثاني . ووفقًا لعلماء المصريات كيم ريهولت ، وداريل بيكر، وأيدان دودسون، وديان هيلتون، فقد كان ملكًا من الأسرة السادسة عشرة . 
في المقابل، يرى يورغن فون بيكيراث ، وتوماس شنايدر، وديتليف فرانك أنه كان ملكًا من الأسرة الثالثة عشرة .

تخيلوا معي مصر القديمة في أوج عظمتها، حيث حكم ملك استثنائي ترك بصمة لا تُمحى على الحضارة المصرية. ديدوموس الأول، ذلك الفرعون الذي أثار حيرة المؤرخين وعلماء الآثار لقرون طويلة.
لكن ما الذي يجعل قصة ديدوموس الأول مميزة للغاية؟ الإجابة تكمن في الغموض الذي يحيط بفترة حكمه وإنجازاته المذهلة.
فقد كان رجلاً يجمع بين الحكمة والقوة، حاكماً استطاع أن يوازن بين تطوير الفنون والعمارة وبين تعزيز قوة مصر العسكرية.
خلال فترة حكمه، شهدت مصر نهضة معمارية هائلة. أمر ببناء المعابد والقصور التي لا تزال آثارها تبهرنا حتى يومنا هذا.
لكن الأكثر إثارة للدهشة هو اختفاؤه المفاجئ من السجلات التاريخية، مما خلق واحدة من أعظم الألغاز في التاريخ المصري القديم.
كيف استطاع حاكم بهذه الأهمية أن يختفي من صفحات التاريخ؟
وما هي الأسرار التي لا تزال مدفونة في رمال مصر القديمة عن هذا الملك العظيم؟
لقد ترك ديدوموس الأول إرثاً عظيماً في الفن والعمارة والإدارة.
تظهر النقوش القديمة كيف نجح في توحيد البلاد وتعزيز الاستقرار في أرجاء المملكة.
ويقال أنه  كان رجل سلام وحرب، دبلوماسياً ماهراً وقائداً حكيماً.

و ذُكر اسم دجدوتبري ديدوموس على لوحة عُثر عليها في يوليو 1908 في الجزء الجنوبي من تل إدفو . تعود اللوحة إلى ابن ملك وقائد يُدعى خونسويمواست (" خونسو في واسيت "). ولا يُعرف ما إذا كان الأخير ابن الملك بالفعل، أو أن لقب "ابن الملك" هنا مجرد لقب، لم يكن حكرًا على أبناء الملك. ويحمل ملك آخر من الفترة الانتقالية الثانية اسم ديدوموس: دجدنفر رع ديدوموس الثاني . ونظرًا لندرة اسم ديدوموس، فمن المحتمل أنه كان ابن ديدوموس الأول.  

و تشير العديد من القطع الأثرية إلى ملك يُدعى ديدوموس، ولكن دون ذكر اسمه الكامل، يصعب تحديد أي ديدوموس تنتمي إليه. 
على سبيل المثال، تنص لوحة تذكارية لمسؤول يُدعى هارسخر من إدفو على أن ابن الملك هارسخر، ابن ابن الملك سوبكهتيب، ينتمي إلى الملك ديدوموس، الذي حدده أيدان دودسون وديان هيلتون بأنه ديدوموس  الأول.

ولا تُعرف التواريخ الدقيقة لحكم ديدوموس، ولكن إذا كان ملكًا من الأسرة الثالثة عشرة، فمن المرجح أن حكمه انتهى حوالي عام 1690  قبل الميلاد، أما إذا كان ملكًا من الأسرة السادسة عشرة، فمن المحتمل أنه حكم بين  عامي 1588 و1582  قبل الميلاد، في السنوات الأخيرة من الأسرة السادسة عشرة. 
يعتقد ريهولت أنه في مواجهة غزو الهكسوس لأراضيه ، حاول ديدوموس طلب السلام منهم، كما يتضح من أسمائه: "سلام رع مستقر؛ هو الذي يجلب السلام؛ هو الذي ينقذ الأرضين

ديدوموس مصر القديمة الحضارة المصرية

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