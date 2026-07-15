الدفاعات الجوية الأردنية تسقط 3 صواريخ إيرانية

قالت ربا الأغا، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من عمّان، إن الأردن يواصل التعامل مع تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، لليوم الرابع على التوالي، مؤكدة أن الدفاعات الجوية الأردنية اعترضت ثلاثة صواريخ باليستية عبرت الأجواء الأردنية قادمة من إيران.

وأضافت أن بيان القوات المسلحة الأردنية أوضح أن عمليات الاعتراض جاءت لحماية سيادة المملكة وأمنها، فيما تعاملت فرق الهندسة الملكية مع شظايا الصواريخ وأمّنت مواقع سقوطها، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار تهدد السلامة العامة.

وأشارت الأغا إلى أن عمّان تؤكد رفضها المساس بسيادتها أو استخدام أراضيها ساحةً للصراعات، بالتوازي مع مواصلة اتصالاتها الدبلوماسية العربية والدولية للدفع نحو خفض التصعيد والعودة إلى الاستقرار.