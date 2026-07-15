جراحة دقيقة بمستشفى الغردقة العام تنقذ طفلًا من تشوهات خطيرة بعد سقوطه من ارتفاع

حقق الفريق الطبي بمستشفى الغردقة العام إنجازًا طبيًا جديدًا، بعد نجاحه في إجراء جراحة معقدة لطفل يبلغ من العمر 12 عامًا، تعرض لإصابات بالغة إثر سقوطه من مكان مرتفع، ما تسبب في كسور متعددة بعظام الجمجمة والوجه، إلى جانب إصابات هددت حركة العين والشكل الطبيعي للرأس.

ووصل الطفل إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة وفاقدًا للوعي، حيث كشفت الفحوصات والأشعة عن وجود تجمعات دموية داخل الجمجمة، وكسور متفرقة في عظام الوجه ومحيط العين والأنف، الأمر الذي استدعى إدخاله إلى الرعاية المركزة لتلقي العلاج المكثف ومتابعة حالته لحين استقرارها.

وبعد تحسن المؤشرات الحيوية واستعادة الطفل لوعيه، وضع الفريق الطبي خطة علاجية متكاملة لإجراء تدخل جراحي دقيق، استهدف إعادة بناء عظام الجمجمة والوجه، وتثبيت الكسور باستخدام شبكة من التيتانيوم وشرائح طبية متخصصة تناسب الحالات الدقيقة للأطفال.

وأسفرت العملية عن إعادة الشكل التشريحي الطبيعي للجمجمة، مع استعادة حركة العين بصورة كاملة، دون تسجيل أي مضاعفات، في خطوة تعكس كفاءة الأطقم الطبية وقدرتها على التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة.

ويأتي هذا النجاح ضمن مبادرة «أبطال في غرف العمليات»، التي تسلط الضوء على النجاحات الطبية التي تحققها الفرق العلاجية داخل مستشفيات محافظة البحر الأحمر.

وضم الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة كلًا من الدكتور محمد الديب، استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور بولا مدحت، نائب جراحة الوجه والفكين، والدكتور حمد شوقي، استشاري التخدير، إلى جانب مس أميرة من طاقم تمريض العمليات، الذين تابعوا الحالة منذ استقبالها وحتى اكتمال مراحل العلاج بنجاح.