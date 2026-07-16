صمّم عالمك الداخلي.. برنامج تصميم العمارة الداخلية بفنون جميلة العاصمة

يعمل برنامج تصميم العمارة الداخلية بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة جامعة العاصمة، على تحقيق الريادة والتميز في مجال تصميم العمارة الداخلية من خلال تعزيز فرص الانتقال والإبداع وتوظيف التكنولوجيا الرقمية بما يتواكب مع اتجاهات التصميم الحديثة ومتطلبات سوق العمل المحلية والعالمية.

كما يسعى البرنامج لتأهيل مصمم العمارة الداخلية واعي لاستخدام ادواته ويجمع بين المعارف والمهارات التصميمية والأدوات الرقمية بما يعزز العملية التصميمية بحيث تستخدم تلك الأدوات الرقمية في إطار خدم

القرار التصميمي كأدوات نمذجة او تمثيل وتحليل وعرض وإظهار بناء على مدخلات المصمم دون أن تطبق على أساس الفكر التصميمى للمصمم.

ويهدف البرنامج إلى خلق مسعى إبداعي متميز في مجال العمارة الداخلية يتوافق مع احتياجات الانسان الوظيفية والجمالية المرتبطة بطبيعة ووظيفة الحيز الداخلي مما يعدد الراحة والسلوك والانتاجيه من خلال توفير نظام دراسي واداري متقدم معتمد على أحدث التقنيات الرقمية، وأيضا يهدف إلى السعي الدائم إلى الارتقاء بالذوق العام والحفاظ على التاريخ والتراث إلى جانب الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة، وتقديم برنامج أكاديمي وبحثي يحقق مستوى رفيع يؤهله للحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي.

ويحتوي برنامج تصميم العمارة الداخلية على دراسات معرفية ومهاريه أساسية ترتبط بالحيزات الداخلية ووظائفها وكيفية معالجتها تصميما في البعد الأفقي والرأسي وفقا لمتطلبات المستخدم بما يعزز وظيفة وشكل الحيز كما يتناول طرق توزيع الألوان و اساليب الاضاءة المناسبة والخامات وأساليب النهو، ومفاهيم الاستدامة وأنظمة المباني وأجهزة التحكم والسلامة وكذلك تحديد المواصفات وحساب الكميات للتصميم والحقوق القانونية وبعض الجوانب الإدارية ومهارات الاتصال المرتبطة بمشروعات التخصص.

كما يحصل الطلاب على معرفة تقنية تشمل التطبيقات الرقمية المرتبطة بالعملية التصميمية للتخصص مثل التصميم بمساعدة الحاسب الآلي بما يخدم القرار التصميمي ويحقق التوازن بين تحقيق التفكير التصميمي والمهارات الرقمية.

وتتمثل مجالات العمل الخاصة بالبرنامج فى الشركات والمكاتب الاستشارية في مجال تصميم العمارة والعمارة الداخلية، وكذلك التصميم والتخطيط والجودة والفحص في مجال العمارة الداخلية، والاعمال الحره بالعمارة الداخلية للمنشآت في مختلف انواعها واشكالها وتشمل المنشآت السكنية والتجارية والصحية والسياحية والفندقية والثقافية والترفيهية.

ويمنح البرنامج درجة البكالوريوس في تصميم العمارة الداخلية على أن يجتاز الطالب عدد 165 ساعة معتمدة بخمس مستويات اضافة الى الفصلين الصيفيين في حالة عدم إتمام عدد الساعات المقررة، موزعه على عدد من المقررات الدراسية طبقا المتطلبات المدرجة باللائحة الداخلية.

وتتمثل شروط القبول بالبرنامج فى القبول بنفس الشروط العامة للقبول بأقسام كلية الفنون الجميلة وهو أن يقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والشهادات العربية والاجنبية المعادلة للثانوية العامة شعبة الرياضة وشعبة العلوم مع اجتياز اختبار القدرات في الفنون داخل الكلية، كما يجوز قبول الطلاب المقبولين بشرط اجتيازهم الاختبارات القدرات وبنفس الشروط المجموع الاعتباري سواء المحاولين من الكليات المناظرة وغير المناظرة بشرط عدم فصل الطالب او إلغاء قيد من الكلية المحول منها حيث يتم إجراء مقاصة علمية تحدد الحاقة بالمستوى الدراسي المناسب وفقا للمعايير التي يقرها مجلس الكلية والتي تم تحديدها بمجالس الأقسام العلمية.