عمليات تعليم الغربية: نتابع على مدار الساعة إجراءات واستعدادات امتحانات الثانوية العامة

انتظمت فى محافظة الغربية اليوم، الخميس، لجان ختام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 - 2026 فى مواد الأحياء والرياضيات "التطبيقية" والإحصاء للنظام الجديد، ومواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والرياضيات التطبيقية “الاستاتيكا” والفلسفة والمنطق للنظام القديم، على مستوى المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

كان ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد أكد أن المديرية تتابع على مدار الساعة جميع الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالامتحانات، من خلال التنسيق المستمر مع الإدارات التعليمية ومراجعة جاهزية اللجان الامتحانية والبالغة 115 لجنة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، ورفع كفاءة أعمال النظافة والصيانة بمقار اللجان بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان الامتحانية.

تحرك تنفيذي عاجل

وقال إنه تم تجهيز غرف العمليات الرئيسية والفرعية، ومتابعة جاهزية الكنترولات ومراكز توزيع الأسئلة، مع التأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة تتيح للطلاب أداء الإمتحانات في أجواء من الهدوء والاستقرار.