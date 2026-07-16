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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حلمي عبد الباقي: المنتخب المصري قدّم بطولة تاريخية في المونديال.. وفخورون بما حققه رغم الظلم والعنصرية (فيديو)

الفنان حلمي عبد الباقي
الفنان حلمي عبد الباقي
تصوير كيرليس صلاح   -  
أوركيد سامي

أشاد الفنان حلمي عبد الباقي بالأداء الذي قدمه المنتخب المصري خلال مشاركته في بطولة كأس العالم، مؤكدًا أن "الفراعنة" نجحوا في تشريف الكرة المصرية والعربية، رغم ما تعرض له الفريق من مواقف وصفها بـ"الظلم التحكيمي والعنصرية"، مشددًا على أن الجماهير ستظل فخورة بما حققه اللاعبون في البطولة.

وجاءت تصريحات حلمي عبد الباقي خلال ندوة خاصة أقيمت في موقع صدى البلد الإخباري، حيث تحدث عن متابعته لمشوار المنتخب المصري في المونديال، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا مستويات فنية مميزة وروحًا قتالية استثنائية عكست شخصية المنتخب المصري أمام أقوى منتخبات العالم.

وقال عبد الباقي إن المنتخب أثبت أنه يمتلك جيلاً قادرًا على المنافسة، وإن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، ونجحوا في إسعاد الجماهير المصرية طوال مشوار البطولة، مشيرًا إلى أن الأداء كان أكثر أهمية من النتائج في كثير من المباريات، خاصة مع الروح العالية والإصرار الذي ظهر على جميع أفراد الفريق.

وأضاف أن المنتخب تعرض لعدة مواقف صعبة خلال البطولة، مؤكدًا أن هناك قرارات أثارت الكثير من الجدل، إلى جانب تعرض بعض اللاعبين لمواقف عنصرية لا تمت للرياضة بصلة، وهو ما أثار استياء الجماهير المصرية والعربية، لكنه شدد على أن ذلك لم يؤثر على عزيمة اللاعبين الذين واصلوا القتال حتى اللحظات الأخيرة.

وأكد حلمي عبد الباقي أن الجماهير المصرية وقفت خلف المنتخب في جميع المباريات، وأن هذا الدعم كان أحد أهم أسباب ظهور اللاعبين بهذا المستوى المشرف، مشيرًا إلى أن المنتخب كسب احترام العالم بأدائه وانضباطه داخل الملعب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما قدمه المنتخب المصري في كأس العالم يمثل خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر إشراقًا للكرة المصرية، معربًا عن ثقته في قدرة هذا الجيل على تحقيق المزيد من الإنجازات خلال السنوات المقبلة، وموجهًا رسالة شكر إلى اللاعبين والجهاز الفني على ما بذلوه من جهد كبير، مؤكدًا أن المصريين جميعًا فخورون بهم مهما كانت النتائج.


 

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