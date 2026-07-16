المجلس القومي واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان يتفقان على تعزيز التعاون

استقبل الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفدًا من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور راشد بن حمد بن حميد البلوشي، رئيس اللجنة.

وضم الوفد الدكتور صالح البراشدي، عضو اللجنة ورئيس لجنة الرصد وتلقي الشكاوى، وشذى الزجالي، مسؤولة المنظمات والعلاقات الدولية.

دعم التعاون وتبادل الخبرات

وحضر اللقاء من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان فيفيان مراد، عضو المجلس وأمين لجنة الشكاوى، ويارا قاسم، عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام والدكتور إسلام ريحان من الأمانة الفنية للمجلس

وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض أوجه عمل المؤسستين في إطار ولايتهما الوطنية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إلى جانب مناقشة سبل الاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة في عدد من المجالات ذات الصلة.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار المؤسسي، والبناء على العلاقات القائمة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، والعمل على استكشاف آفاق جديدة للتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الأهداف المشتركة وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين المؤسستين.