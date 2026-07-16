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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأقصر .. انطلاق عدد من المشروعات الحيوية بالطود تشمل رصف ومياه

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
شمس يونس

أعلن مصطفى محمد جبريل رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الاقصر عن انطلاق عدد من المشروعات الحيوية خلال الأيام المقبلة يأتي في مقدمتها بدء أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي السريع مصر أسوان اعتبارا من السبت 18 يوليو وذلك بداية من كمين الطود وحتى كمين قباح بطول نحو 8 كيلومترات بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري.

ياتى ذلك بتوجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر تواصل الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الطود تنفيذ خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والمرافق بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية بالمركز.

وأوضح أن المشروع يستهدف تحسين كفاءة الطريق وتحقيق سيولة مرورية أكبر ورفع معدلات الأمان لمستخدميه والحد من الحوادث باعتباره أحد أهم المحاور المرورية التي تخدم آلاف المواطنين بشكل يومي.

كما أعلن رئيس المدينة عن بدء أعمال رصف طريق العقاربة الجديد بالتنسيق مع مديرية الطرق بالأقصر والذي يعد من الطرق الحيوية لخدمة أهالي المنطقة ويؤدي مباشرة إلى مستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين وسيارات الإسعاف وتحسين مستوى الخدمات.

وفي قطاع المرافق بدأت أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بمنطقة جزيرة أرمنت التابعة لقرية المريس بحضور مسؤولي شركة مياه الشرب والوحدة المحلية وذلك ضمن خطة تطوير شبكات المياه وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وفي إطار المتابعة الميدانية تابع رئيس المركز أعمال الوحدات المحلية بالقرى حيث شهدت قرية منشية النوبة تنفيذ أعمال تحديد الحيز العمراني بنجع العتامين من خلال تثبيت 46 علامة مساحية وفقا للخريطة المعتمدة بما يدعم جهود التخطيط العمراني والتنمية المنظمة.

كما نفذت الوحدة المحلية بالقرية أعمال نظافة مكثفة شملت رفع 8 أطنان من القمامة والمخلفات وري الأشجار ورش المياه بالشارع الرئيسي للحد من الأتربة إلى جانب التعامل الفوري مع تجمعات مياه الري التي أعاقت الحركة بمدخل نجع الشوشاب وإعادة فتح الطريق أمام المواطنين.

وفي قرية العديسات بحري تواصلت أعمال تجهيز طريق مستشفى العديسات تمهيدا لرصفه حيث تضمنت توسعة الطريق ومد كابلات الكهرباء وتمهيد الطريق بالمعدات الثقيلة مع تنفيذ حملة نظافة أسفرت عن رفع 6 أطنان من المخلفات وقص وتهذيب الأشجار.

كما واصلت إدارة النظافة والتجميل بمدينة الطود أعمالها اليومية من خلال تهذيب المسطحات الخضراء وتفريغ الحاويات ورفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والطريق الدائري للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد رئيس مركز ومدينة الطود أن جميع هذه المشروعات تأتي في إطار توجيهات محافظ الأقصر بالمتابعة المستمرة لمشروعات البنية الأساسية وتطوير الطرق ورفع كفاءة المرافق وتحسين مستوى الخدمات مشيرا إلى أن رئاسة المركز تتابع تنفيذ الأعمال ميدانيا لضمان الانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية والمواصفات الفنية بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي الطود.

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