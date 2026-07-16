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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خزينة برشلونة تنتعش بـ100 ألف يورو.. وحمزة عبد الكريم كلمة السر

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
منتصر الرفاعي

يستعد نادي برشلونة الإسباني للحصول على عوائد مالية كبيرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” نظير مشاركة عدد كبير من لاعبيه مع منتخباتهم في بطولة كأس العالم 2026 التي شهدت حضورا قويا لنجوم الفريق الكتالوني وفي مقدمتهم المهاجم المصري الشاب حمزة عبدالكريم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن برشلونة سيحصل على 2.893 مليون يورو خلال الربع الأخير من العام الجاري ضمن برنامج التعويضات الذي يقدمه "فيفا" للأندية التي تشارك عناصرها مع المنتخبات الوطنية في كأس العالم.

زيادة كبيرة في قيمة التعويضات

وشهدت النسخة الحالية من البطولة ارتفاعا ملحوظا في إجمالي التعويضات المخصصة للأندية بعدما رفع "فيفا" قيمتها إلى 355 مليون دولار بزيادة تقارب 70% مقارنة بمونديال قطر 2022، وذلك بالتزامن مع توسيع البطولة إلى 48 منتخبا.

واعتمد الاتحاد الدولي نظاما جديدا لتوزيع المكافآت حيث خصص 100 مليون دولار لفترة التصفيات، بينما تم تخصيص 250 مليون دولار للمرحلة النهائية، مع احتساب عدد أيام تواجد اللاعبين مع منتخباتهم طوال البطولة.

16 لاعبا يمنحون برشلونة مكاسب جديدة

شارك برشلونة في كأس العالم بـ16 لاعبا يمثلون منتخبات مختلفة وهو ما وضع النادي ضمن أكثر الأندية استفادة من برنامج التعويضات المالية.

ورغم ارتفاع القيمة الإجمالية للمكافآت فإن العائد الذي سيحصل عليه برشلونة يبقى أقل من المبلغ الذي حصل عليه عقب مونديال قطر 2022 نتيجة تعديل آلية التوزيع وزيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة.

عوائد من التصفيات والنهائيات

يحصل كل نادي خلال التصفيات على تعويض يومي عن كل لاعب يتم استدعاؤه إلى منتخب بلاده، سواء شارك في المباريات أو اكتفى بالتواجد في المعسكرات.

أما في النهائيات، فتزداد قيمة التعويض اليومي ويتم احتسابها منذ بداية معسكر المنتخب وحتى نهاية مشواره في البطولة، مع منح الأندية التعويض الكامل إذا كان اللاعب مقيدا لديها خلال الموسمين السابقين للمونديال.

نجوم إسبانيا يرفعون مكاسب برشلونة

استفاد برشلونة بشكل كبير من وصول منتخب إسبانيا إلى المباراة النهائية، حيث ضمن النادي الحصول على تعويضات مرتفعة عن لاعبيه الدوليين، وفي مقدمتهم لامين يامال وبيدري وجافي وداني أولمو وفيران توريس وباو كوبارسي وإريك جارسيا بالإضافة إلى الحارس خوان جارسيا الذي سيتم توزيع قيمة تعويضه بين برشلونة وناديه السابق وفقًا للوائح "فيفا".

حمزة عبدالكريم يساهم في زيادة العوائد

كان للمهاجم المصري حمزة عبدالكريم نصيب من هذه العوائد، بعدما منح برشلونة تعويضا ماليا بلغ 94 ألفا و819 يورو، نتيجة مشاركته في البطولة، إلى جانب احتساب جزء من قيمة التعويض الخاصة بفترة إعارته قبل انتقاله النهائي إلى النادي الكتالوني.

كما حصل برشلونة على عوائد مالية من لاعبين آخرين انضموا إلى صفوفه مؤخرًا، من بينهم ماركوس راشفورد، وجواو كانسيلو، وأنتوني جوردون وفقا لفترات قيدهم في النادي خلال الفترة المعتمدة من الاتحاد الدولي.

مصدر دخل إضافي للنادي الكتالوني

ويؤكد هذا النظام أهمية امتلاك الأندية الكبرى لعدد كبير من اللاعبين الدوليين، إذ لم تعد المشاركة في كأس العالم تمثل مكسبا فنيا فقط بل أصبحت أيضا مصدر مهم للعوائد المالية.

ويواصل برشلونة جني ثمار استراتيجيته في التعاقد مع اللاعبين الدوليين بعدما تحولت مشاركات نجومه في كأس العالم 2026 إلى مورد اقتصادي جديد يعزز خزينة النادي بالتوازي مع النجاحات الرياضية التي حققها لاعبوه على الساحة الدولية.

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