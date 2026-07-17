أخبار الوادي الجديد| افتتاح اللقاء التعريفي لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية.. وتشجيع الشباب وأصحاب الأفكار الابتكارية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها: محافظ الوادي الجديد تستقبل المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء.

استقبلت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في مستهل جولته للمحافظة للاطلاع على أهم المشروعات التنموية، وافتتاح فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية (الدورة الرابعة)، ترافقه الدكتورة نرمين صادق المدير التنفيذي للمبادرة، والدكتورة منة الله يحي مشرف عمليات للمبادرة، بحضور محمد كجك نائب المحافظ، وعدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات.

وشهدت الزيارة عقد لقاء بحضور أعضاء اللجنة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، حيثُ قدّمت المحافظ عرضًا تعريفيًا عن المحافظة ومقوماتها التنموية والاستثمارية تحت عنوان «الوادي الجديد مستقبل مصر الواعد: من مساحات صحراوية شاسعة إلى مركز تنموي حديث ضمن مسار مستدام يلبي متطلبات الأجيال القادمة» قدّمت من خلاله الوادي الجديد اليوم، وحجم التطوير بالبنية التحتية والقطاعات الخدمية، كما تطرّقت لأبرز المشاركات والجوائز المحلية والدولية، مؤكدةً أن الوادي الجديد يزخر بالمقومات الطبيعية الواعدة التي تدعم التحول الأخضر المستدام.

من جانبه أعرب السفير هشام بدر عن خالص تقديره للدعوة الكريمة لمشاهدة الوادي الجديد على الطبيعة؛ مُثنيًا على جودة المشروعات المقدمة من المحافظة خلال دورات المبادرة السابقة، حيثّ قدّم الشكر للجنة التنفيذية للمبادرة آملًا أن تكون المشاركات بالدورة الحالية أكثر تميزًا.

محافظ الوادي الجديد والمنسق العام" للمشروعات الخضراء "

يتفقدان عددًا من المواقع الأثرية والمشروعات المشاركة بالمبادرة

قامت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، و السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بجولة تفقدية شملت عددًا من المواقع الأثرية والسياحية والمشروعات المشاركة في الدورة الحالية والسابقة من المبادرة بمدينة الخارجة، وذلك على هامش زيارته للمحافظة لعقد اللقاء التعريفي الخاص بالمبادرة، يرافقهما محمد كجك نائب المحافظ، وعدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة والدكتورة نيرمين صادق المدير التنفيذي للمبادرة.

وتفقدوا معبد هيبس ومقابر البجوات وفندق قصر البجوات البيئي ونموذج المنزل البيئي الكائن بمجمع المصالح الحكومية أحد المشروعات الفائزة بجائزة المبادرة بالدورات السابقة، مؤكدين تقديم الدعم للمشروعات الصديقة للبيئة التي تركز على البعد البيئي والطاقة النظيفة وتتوافق مع الهوية الوحاتية و تقليل الانبعاثات الكربونية، وربطها بجهود التنمية المستدامة وتعزيز السياحة البيئية والثقافية.

وعقب الجولة، تفقدت مجدي وبدر المعرض المقام على هامش اللقاء التعريفي، والذي ضم نماذج للمشروعات الخضراء ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة.

بحضور المنسق العام للمبادرة

نائب محافظ الوادي الجديد يشهد افتتاح اللقاء التعريفي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

افتتح محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد فعاليات اللقاء التعريفي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة، والسيد عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية اوذلك بقاعة المشير طنطاوي بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بمدينة الخارجة، وبمشاركة ممثلي الجهات التنفيذية والشباب وأصحاب المشروعات ورواد الأعمال.

وشهدت الفعاليات عرض فيلم عن رحلة مشاركة المحافظة بالدورات السابقة بالمبادرة الوطنية، وما حققته من نجاحات في دعم الابتكار وتشجيع المشروعات الصديقة للبيئة البالغ عددها 540 مشروعًا على مدار الثلاث دورات.

وأكد نائب المحافظ في كلمته، حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للمبادرة، وتشجيع الشباب وأصحاب الأفكار الابتكارية للمشاركة بمشروعات تسهم في مواجهة التحديات البيئية وتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية التي تزخر بها المحافظة، مشيدًا بالدعم الذي توليه الدولة للمشروعات الخضراء والذكية تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية.

من جانبه، استعرض السفير هشام بدر مستجدات المبادرة الوطنية، وآليات التقدم للمشاركة، ومعايير تقييم المشروعات، مؤكدًا أن المبادرة أصبحت منصة وطنية لاكتشاف الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، بما يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.