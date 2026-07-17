هجوم أمريكي على ميناء الشهيد كلانتري بتشابهار وتدمير برج المراقبة به

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن العدوان الأمريكي تمكن من تدمير برج المراقبة البحرية في تشابهار ، مشيرة إلى انه ورغم القصف فسيتم استئناف أنشطة الميناء قريبًا.

وذكرت وكالةإرنا أن استهداف برج المراقبة البحرية في ميناء الشهيد كلانتري بتشابهار يعد هو المرة الثالثة في هجوم العدوان الأمريكي صباح الجمعة.

ومنذ قليل ؛ أعلن حرس الثورة الإسلامية، صباح اليوم الجمعة في بيانه رقم 19، أنه شنّ هجوما مباغتا على مركز قيادة العمليات الخاصة للعدو الأمريكي في منطقة التنف السورية، وذلك ثأرأً لدماء جنود إيرانشهر الشهداء.

وأفادت "إرنا" نقلا عن العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية بأنه ردا على اعتداءات الجيش الأمريكي قاتل الأطفال، نفذ مقاتلو القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، ضمن الموجة الـ 11 من عملية "نصر 2"، وتحت شعار "يا أبا عبد الله الحسين (ع) "، وإهداء إلى الجنود المظلومين الشهداء في مدينة بمبور – إيرانشهر (بمحافظة سيستان وبلوشستان/جنوب شرقي البلاد)، نفذ المقاتلون هجوما مباغتا استهدف مركز قيادة العمليات الخاصة للعدو الامريكي في منطقة التنف السورية.

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وأضاف البيان : الهجوم أسفر عن تدمير منظومة رادارية، وعدد من المروحيات المستخدمة في العمليات الخاصة، كما أدى، قصاصا لدماء قواتنا الشهداء الذين ارتقوا امس بمدينة إيرانشهر، ادى إلى هلاك أعداد كبيرة من افراد القوات الأمريكية الإجرامية.

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وختم حرس الثورة الإسلامية بيانه بالتأكيد، أن "السيطرة الكاملة على مضيق هرمز لا تزال بيد مقاتلينا الشجعان، وطالما واصلت أمريكا اعتداءاتها، فلن يتم تصدير قطرة نفط او غاز عبر هذه المنطقة.